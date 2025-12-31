Рейтинг@Mail.ru
Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.12.2025
13:46 31.12.2025 (обновлено: 14:32 31.12.2025)
Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко
Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко - РИА Новости, 31.12.2025
Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко
Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет окончательно, ему надо договориться, пока не поздно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T13:46:00+03:00
2025-12-31T14:32:00+03:00
в мире, европа, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Европа, Белоруссия, Александр Лукашенко
Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко

Лукашенко: Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет окончательно

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске. Архивное фото
МИНСК, 31 дек - РИА Новости. Зеленский угробил цветущую часть Европы и добьет окончательно, ему надо договориться, пока не поздно, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в беседе с журналистами, комментируя атаку украинских дронов по резиденции российского президента.
"Такие моменты, когда осуществляется террористическая атака на президента, - это редкость. И это не бывает, чтобы кто-то большой это не одобрил. Это из опыта. Владимиру Александровичу (Зеленскому - ред.) не надо этим путем идти. И так угробил цветущую часть Европы. Ну, добьет окончательно. Не надо ему этим путем идти. Надо, пока не поздно, договориться", - цитирует слова Лукашенко его пресс-служба.
Лукашенко отметил, что еще хочет дополнительно осмыслить произошедшее, собрать побольше информации и сделать соответствующие выводы, но для этого нужно время. При этом президент Белоруссии предостерег от продолжения таких провокаций. "Им советуй, не советуй, они все равно делают по-своему в Украине. Но просто предупредить хочу, что это закончится бедой. У России есть чем бахнуть по центрам принятия решений, что камня на камне не останется", - сказал Лукашенко.
По его словам, надо остановиться, чтобы в будущем году договориться о мире. "И я бы очень хотел, чтобы в этом плане (президент США – ред.) Дональд Трамп был искренен. Чтобы это не было игрой или спектаклем, где одну и ту же роль играет Трамп и Запад в целом или европейские государства. Что-то я так подозреваю, если так, что там наши "братья-англичане" стоят за этим. Вполне возможно", - сказал Глава государства.
Говоря о резиденции российского лидера в Новгородской области, Лукашенко рассказал, что это загородный дом, куда приезжали многие иностранные гости. По словам Лукашенко, Путин фактически и не бывает в этой резиденции.
"Поэтому я думаю о том, кто за этим стоит. Понятно, кто. Причастен к этому Владимир Александрович (Зеленский – ред.) или нет? Думаю, что если причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим. Ну а зачем это надо? Вот я над чем раздумываю, на чем сосредоточен сегодня. А то, что это дикость, глупость… Это безумие. Это не нужно было делать абсолютно", - сказал Лукашенко.
"Но время покажет, что здесь было, что за этим стоит", - добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
