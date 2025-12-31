Зеленский уничтожил цветущую часть Европы, заявил Лукашенко

"Поэтому я думаю о том, кто за этим стоит. Понятно, кто. Причастен к этому Владимир Александрович (Зеленский – ред.) или нет? Думаю, что если причастен, то немного. Это говорит о высокой опасности, что Украина малоуправляемая уже, если он не стоит за этим. Ну а зачем это надо? Вот я над чем раздумываю, на чем сосредоточен сегодня. А то, что это дикость, глупость… Это безумие. Это не нужно было делать абсолютно", - сказал Лукашенко.