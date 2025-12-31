Рейтинг@Mail.ru
Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:02 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/zaprosy-2065839356.html
Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках
Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках - РИА Новости, 31.12.2025
Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках
Россиян интересует, сколько подарков можно попросить на Новый год, как тайно отдать презент и что делать, если забыл, куда его спрятал - эти запросы вошли в... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:02:00+03:00
2025-12-31T14:02:00+03:00
общество
яндекс
новый год
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91378/61/913786190_0:190:2850:1793_1920x0_80_0_0_e4194f133ba68df1a659f108b7ff55e2.jpg
https://ria.ru/20251225/rossijane-2064506091.html
https://ria.ru/20251221/podarki-2063613830.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91378/61/913786190_158:0:2690:1899_1920x0_80_0_0_cedcbea9da5ae095da1594c69b8ac923.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, яндекс, новый год, россия
Общество, Яндекс, Новый год, Россия
Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках

"Яндекс": россиян интересует, сколько подарков можно попросить на Новый год

© Fotolia / ganzo12Новогодние подарки под елкой
Новогодние подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Fotolia / ganzo12
Новогодние подарки под елкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россиян интересует, сколько подарков можно попросить на Новый год, как тайно отдать презент и что делать, если забыл, куда его спрятал - эти запросы вошли в число необычных, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
"Пик запросов о подарках приходится на декабрь. Из необычных запросов - люди ищут ответы на вопросы о том, "как тайно подарить подарок и никого не выдать", "что делать, если забыл, куда спрятал подарок" и "сколько максимально можно просить подарков на Новый год", - сказали в компании.
Подарки под елкой - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Россияне назвали неудачные варианты подарков на Новый год
25 декабря 2025, 08:48
Россиян также интересует, можно ли дарить тот или иной предмет. Чаще всего такой вопрос возникает в отношении часов, далее идут нож, зеркало, деньги и полотенце, а также постельное белье, свечи, букеты и носки. Пользователей также волнует, можно ли преподнести в подарок иконы, крестики, кольца, браслеты и другие вещи, которые связаны с суевериями и серьезными отношениями.
При запросах "подарок для" чаще указывают мужчин, а потом - ребенка, девочку, маму, мальчика и женщину. Аналитики отметили, что подарок мужчине ищут почти вдвое чаще, чем женщине, но подарок маме ищут вдвое чаще, чем папе.
"Когда люди выбирают подарок конкретному человеку, они ищут разные характеристики. Для мужчины нужен "оригинальный" подарок, а для мамы, папы и бабушки - "своими руками". Для девушки пользователи ищут "необычное", парню ищут "недорогой" вариант. Для подруги - "прикольный" подарок, а вот сестре нужно что-то "красивое". Коллеге ищут "символический" подарок, а классному руководителю - "креативный", - отметили в "Яндексе".
Новогодние подарки - РИА Новости, 1920, 21.12.2025
Россияне назвали самые нежелательные подарки на Новый год
21 декабря 2025, 10:03
 
ОбществоЯндексНовый годРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала