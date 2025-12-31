Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россиян интересует, сколько подарков можно попросить на Новый год, как тайно отдать презент и что делать, если забыл, куда его спрятал - эти запросы вошли в число необычных, рассказали РИА Новости в "Яндексе".

"Пик запросов о подарках приходится на декабрь. Из необычных запросов - люди ищут ответы на вопросы о том, "как тайно подарить подарок и никого не выдать", "что делать, если забыл, куда спрятал подарок" и "сколько максимально можно просить подарков на Новый год", - сказали в компании.

Россиян также интересует, можно ли дарить тот или иной предмет. Чаще всего такой вопрос возникает в отношении часов, далее идут нож, зеркало, деньги и полотенце, а также постельное белье, свечи, букеты и носки. Пользователей также волнует, можно ли преподнести в подарок иконы, крестики, кольца, браслеты и другие вещи, которые связаны с суевериями и серьезными отношениями.

При запросах "подарок для" чаще указывают мужчин, а потом - ребенка, девочку, маму, мальчика и женщину. Аналитики отметили, что подарок мужчине ищут почти вдвое чаще, чем женщине, но подарок маме ищут вдвое чаще, чем папе.