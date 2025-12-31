Названы самые необычные поисковые запросы россиян о подарках

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Россиян интересует, сколько подарков можно попросить на Новый год, как тайно отдать презент и что делать, если забыл, куда его спрятал - эти запросы вошли в число необычных, рассказали РИА Новости в "Яндексе".
"Пик запросов о подарках приходится на декабрь. Из необычных запросов - люди ищут ответы на вопросы о том, "как тайно подарить подарок и никого не выдать", "что делать, если забыл, куда спрятал подарок" и "сколько максимально можно просить подарков на Новый год", - сказали в компании.
Россиян также интересует, можно ли дарить тот или иной предмет. Чаще всего такой вопрос возникает в отношении часов, далее идут нож, зеркало, деньги и полотенце, а также постельное белье, свечи, букеты и носки. Пользователей также волнует, можно ли преподнести в подарок иконы, крестики, кольца, браслеты и другие вещи, которые связаны с суевериями и серьезными отношениями.
При запросах "подарок для" чаще указывают мужчин, а потом - ребенка, девочку, маму, мальчика и женщину. Аналитики отметили, что подарок мужчине ищут почти вдвое чаще, чем женщине, но подарок маме ищут вдвое чаще, чем папе.
"Когда люди выбирают подарок конкретному человеку, они ищут разные характеристики. Для мужчины нужен "оригинальный" подарок, а для мамы, папы и бабушки - "своими руками". Для девушки пользователи ищут "необычное", парню ищут "недорогой" вариант. Для подруги - "прикольный" подарок, а вот сестре нужно что-то "красивое". Коллеге ищут "символический" подарок, а классному руководителю - "креативный", - отметили в "Яндексе".
