МЧС предупредило детей о запрете на запуск фейерверков - РИА Новости, 31.12.2025
11:49 31.12.2025
МЧС предупредило детей о запрете на запуск фейерверков
Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, а также салютов, ракет и фестивальных шаров, рассказали РИА... РИА Новости, 31.12.2025
общество
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новый год
россия
общество, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новый год
Общество, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Новый год
МЧС предупредило детей о запрете на запуск салютов, ракет и фестивальных шаров

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, а также салютов, ракет и фестивальных шаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Есть ряд общих требований, соблюдение которых снизит риск негативных последствий при запуске пиротехники. Детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты, фестивальные шары", - говорится в сообщении министерства.
Подчеркивается, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.
"На площадках для запуска запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра. Не склоняйтесь над несработавшим фейерверком или салютом, не спешите к ним после окончания залпов", - резюмирует МЧС России.
Россиян предупредили о штрафах за ущерб при запуске фейерверка или салюта
Россиян предупредили о штрафах за ущерб при запуске фейерверка или салюта
20 ноября 2025, 06:58
 
 
