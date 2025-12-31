МЧС предупредило детей о запрете на запуск фейерверков

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Правила пожарной безопасности предусматривают полный запрет детям на запуск всех видов фейерверков, а также салютов, ракет и фестивальных шаров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"Есть ряд общих требований, соблюдение которых снизит риск негативных последствий при запуске пиротехники. Детям нельзя запускать фейерверки, салюты, ракеты, фестивальные шары", - говорится в сообщении министерства.

Подчеркивается, что зрители при пуске пиротехнических изделий должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от места проведения фейерверка до зданий и людей определено в инструкции к каждому изделию.