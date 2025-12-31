https://ria.ru/20251231/zakharova-2065842873.html
Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана против России
Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана против России - РИА Новости, 31.12.2025
Захарова заявила об ужасе на Западе из-за краха плана против России
Западные страны охвачены паникой из-за провала своей публичной стратегии против Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:55:00+03:00
2025-12-31T14:55:00+03:00
2025-12-31T15:18:00+03:00
в мире
россия
мария захарова
россия
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
Западные страны охвачены паникой из-за провала своей публичной стратегии против Россией, заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"У них ужас от необходимости объясниться со своим населением. Ужас от неизвестности, от понимания краха публично озвученной концепции того, что они вот сейчас Россию поставят на место. <...> Ну не поставить им не то что Россию на место, они себя-то мало контролируют", — сказала она в эфире радио Sputnik.
По ее мнению, это стало следствием их собственной недальновидности, беспорядочных действий и систематической лжи.
Россия
должна реагировать на ложные обвинения, опираясь на правдивую информацию, конкретные факты, даты, достоверные источники и нормы международного права, добавила Захарова
.
В октябре Захарова заявляла, что власти западных стран используют мистификации и обман, чтобы заставить жителей Европы поверить в "опасность России".