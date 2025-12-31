Рейтинг@Mail.ru
Захарова пожелала россиянам встретить Новый год на красном коне - РИА Новости, 31.12.2025
09:51 31.12.2025 (обновлено: 09:54 31.12.2025)
Захарова пожелала россиянам встретить Новый год на красном коне
Захарова пожелала россиянам встретить Новый год на красном коне - РИА Новости, 31.12.2025
Захарова пожелала россиянам встретить Новый год на красном коне
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год, символом которого будет огненная лошадь, на красном коне, как с... РИА Новости, 31.12.2025
восток, россия, мария захарова, новый год, общество
Восток, Россия, Мария Захарова, Новый год, Общество
Захарова пожелала россиянам встретить Новый год на красном коне

Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год на красном коне

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала россиянам встретить 2026 год, символом которого будет огненная лошадь, на красном коне, как с картины Кузьмы Петрова-Водкина.
По восточному календарю 2026-й считается годом красной огненной лошади. Он наступит 17 февраля и продлится до 5 февраля 2027-го.
Китайский Новый год 2026: когда и как празднуют, традиции и символы
23 декабря 2025, 18:00
Китайский Новый год 2026: когда и как празднуют, традиции и символы
23 декабря 2025, 18:00
“Раз про коня, раз про лошадь, раз про это животное, то я считаю, что мы должны все встретить новый год на красном коне. Не огненная лошадь, а красный конь. Такой, как у Петрова-Водкина”, - сказала она в эфире радио Sputnik.
Как объяснила Захарова, огненная лошадь ближе к странам Востока, живущим по лунному календарю, в то время как для российского человека будет ближе тот конь, что изображен на картине Петрова-Водкина.
По словам Захаровой, картина Петрова-Водкина – сочное, ярчайшее и символическое произведение. Помимо этого, официальный представитель МИД РФ пожелала гражданам здоровья, сил, терпения, веры и, главное, любви.
“Традиционно, здоровья. Конечно, сил, терпения, веры, надежды. Безусловно, любви, потому что без любви любое терпение, сострадание, сопереживание превращаются в какое-то рабское состояние. Все должно быть с любовью”, - подчеркнула она.
Бенгальские огни - РИА Новости, 1920, 22.12.2025
В чем встречать Новый 2026 год Огненной Лошади: цвета для знаков зодиака
22 декабря 2025, 19:59
 
ВостокРоссияМария ЗахароваНовый годОбщество
 
 
