https://ria.ru/20251231/yakutsk-2065809490.html
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили - РИА Новости, 31.12.2025
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили
Тепло в многоквартирных домах на улице Клары Цеткин в городе Якутске восстановлено в сжатые сроки, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО "Якутскэнерго". РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T07:45:00+03:00
2025-12-31T07:45:00+03:00
2025-12-31T07:45:00+03:00
происшествия
якутск
якутскэнерго
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058963393_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_07f3c50973938996256927cf88e24ff5.jpg
https://ria.ru/20251231/jakutsk-2065804378.html
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/01/2058963393_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4eb7546bac6f82dde12b6b29213a21b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, якутск, якутскэнерго
Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили в сжатые сроки
ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Тепло в многоквартирных домах на улице Клары Цеткин в городе Якутске восстановлено в сжатые сроки, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО "Якутскэнерго".
Ранее компания заявила о том, что 23 жилых дома в Якутске
остались без тепла в минус 45 градусов мороза. Причиной стало повреждение автомобилем тепловой сети.
"В 11:37 аварийными бригадами Якутской ТЭЦ завершены работы по устранению повреждения на трубопроводе по улице Клары Цеткин, произошедшего в результате внешнего воздействия автомобиля. Ремонт выполнен в сжатые сроки", - отметили в компании.
Энергетики призвали водителей и организации, ведущие работы, проявлять повышенную осторожность вблизи объектов тепловой инфраструктуры.