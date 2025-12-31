Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили

ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Тепло в многоквартирных домах на улице Клары Цеткин в городе Якутске восстановлено в сжатые сроки, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО "Якутскэнерго".

"В 11:37 аварийными бригадами Якутской ТЭЦ завершены работы по устранению повреждения на трубопроводе по улице Клары Цеткин, произошедшего в результате внешнего воздействия автомобиля. Ремонт выполнен в сжатые сроки", - отметили в компании.