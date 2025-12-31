Рейтинг@Mail.ru
31.12.2025
07:45 31.12.2025
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили - РИА Новости, 31.12.2025
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили
Тепло в многоквартирных домах на улице Клары Цеткин в городе Якутске восстановлено в сжатые сроки, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО "Якутскэнерго".
якутскэнерго
якутск
происшествия, якутск, якутскэнерго
Происшествия, Якутск, ЯкутскЭнерго
Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили

Тепло в домах на улице Клары Цеткин в Якутске восстановили в сжатые сроки

© Фото : Окружная администрация города Якутска/ВКонтактеАварийные работы в Якутске
Аварийные работы в Якутске - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Окружная администрация города Якутска/ВКонтакте
Аварийные работы в Якутске. Архивное фото
ЯКУТСК, 31 дек - РИА Новости. Тепло в многоквартирных домах на улице Клары Цеткин в городе Якутске восстановлено в сжатые сроки, сообщает пресс-служба Якутской ТЭЦ ПАО "Якутскэнерго".
Ранее компания заявила о том, что 23 жилых дома в Якутске остались без тепла в минус 45 градусов мороза. Причиной стало повреждение автомобилем тепловой сети.
"В 11:37 аварийными бригадами Якутской ТЭЦ завершены работы по устранению повреждения на трубопроводе по улице Клары Цеткин, произошедшего в результате внешнего воздействия автомобиля. Ремонт выполнен в сжатые сроки", - отметили в компании.
Энергетики призвали водителей и организации, ведущие работы, проявлять повышенную осторожность вблизи объектов тепловой инфраструктуры.
Аварийные работы - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Якутске, где без тепла остались 23 дома, устраняют последствия аварии
Вчера, 06:39
 
ПроисшествияЯкутскЯкутскЭнерго
 
 
