В Киеве и Одессе прогремели взрывы

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. В Одессе и Киеве прогремели взрывы, передают местные СМИ.
Сообщения о таких инцидентах в первом из городов поступили в 1:14 ночи.
"Взрывы в Одессе", — говорится в Telegram украинского "24 канала".
В 2:33 о таких же случаях в Киеве сообщил телеканал "Общественное".
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в столице, а также Киевской и нескольких других областях объявили воздушную тревогу.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
