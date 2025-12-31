Рейтинг@Mail.ru
Россиянам сообщили о пересчете некоторых выплат в 2026 году
02:07 31.12.2025
Россиянам сообщили о пересчете некоторых выплат в 2026 году
Некоторым категориям граждан в 2026 году пересчитают выплаты от государства, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим... РИА Новости, 31.12.2025
общество
россия
вадим виноградов
высшая школа экономики (вшэ)
деньги
россия
общество, россия, вадим виноградов, высшая школа экономики (вшэ), деньги
Общество, Россия, Вадим Виноградов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Деньги
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Некоторым категориям граждан в 2026 году пересчитают выплаты от государства, рассказал агентству “Прайм” профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
Прежде всего, это коснется многодетных матерей. С нового года исчезает ограничение на учет в стаже периодов ухода лишь за четырьмя детьми. Теперь пенсионные права будет формировать и отпуск по уходу за пятым ребенком и последующими.
"Норма имеет обратную силу, поэтому перерасчет смогут получить как женщины, уже получающие пенсии, так и те, кого это только ожидает в будущем", — поясняет юрист. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России или через портал "Госуслуги".
Перерасчет с 1 августа ждет работающих пенсионеров, а с 1 октября — военных пенсионеров, заключил Виноградов.
