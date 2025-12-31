Рейтинг@Mail.ru
Киев стремится саботировать мирный процесс, считает эксперт
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 31.12.2025 (обновлено: 15:10 31.12.2025)
Киев стремится саботировать мирный процесс, считает эксперт
Киев стремится саботировать мирный процесс, считает эксперт
Нападение Украины на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о нежелании Киева и Европы продолжать мирный процесс, заявил РИА Новости член РИА Новости, 31.12.2025
Аналитик Бланко: Киев саботирует мирный процесс нападением на резиденцию Путина

Аналитик Бланко: Киев саботирует мирный процесс нападением на резиденцию Путина

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины
Здание Верховной рады Украины. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Нападение Украины на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о нежелании Киева и Европы продолжать мирный процесс, заявил РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
"Цель явным образом заключается в том, чтобы зафиксировать нежелание банды, узурпаторского правительства (Владимира) Зеленского и, в первую очередь, его западноевропейских покровителей продолжать переговоры", - считает собеседник агентства.
Руководитель фракции Новые люди Алексей Нечаев. - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Нечаев назвал атаку Киева на резиденцию Путина ударом по своему будущему
29 декабря 2025, 22:08
Он отметил, что любое мирное соглашение на фоне успехов ВС РФ на фронте станет поражением для НАТО и Западной Европы.
"В конечном счете для НАТО и Западной Европы согласие на мир будет означать поражение, с которым те не готовы смириться", - подчеркнул Бланко.
Также эксперт отметил, что действия Киева являются нарушением международного права и, в первую очередь, принципа доброй воли в рамках проводившихся переговоров о мире. Бланко отметил, что нападение на резиденцию российского лидера подрывает всяческое доверие к украинской стороне, в связи с чем Москва может заморозить переговорный процесс и сделать ставку на достижение своих целей военным путем.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
30 декабря 2025, 12:46
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиевЗападная ЕвропаСергей ЛавровВладимир ПутинНАТО
 
 
