МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Нападение Украины на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о нежелании Киева и Европы продолжать мирный процесс, заявил РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.

"Цель явным образом заключается в том, чтобы зафиксировать нежелание банды, узурпаторского правительства (Владимира) Зеленского и, в первую очередь, его западноевропейских покровителей продолжать переговоры", - считает собеседник агентства.

Западной Европы. Он отметил, что любое мирное соглашение на фоне успехов ВС РФ на фронте станет поражением для НАТО

"В конечном счете для НАТО и Западной Европы согласие на мир будет означать поражение, с которым те не готовы смириться", - подчеркнул Бланко.

Также эксперт отметил, что действия Киева являются нарушением международного права и, в первую очередь, принципа доброй воли в рамках проводившихся переговоров о мире. Бланко отметил, что нападение на резиденцию российского лидера подрывает всяческое доверие к украинской стороне, в связи с чем Москва может заморозить переговорный процесс и сделать ставку на достижение своих целей военным путем.