МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Нападение Украины на резиденцию президента России Владимира Путина свидетельствует о нежелании Киева и Европы продолжать мирный процесс, заявил РИА Новости член комиссии по международным делам уругвайской правящей партии "Широкий фронт" и аналитик в сфере международных отношений Исмаэль Бланко.
"Цель явным образом заключается в том, чтобы зафиксировать нежелание банды, узурпаторского правительства (Владимира) Зеленского и, в первую очередь, его западноевропейских покровителей продолжать переговоры", - считает собеседник агентства.
Нечаев назвал атаку Киева на резиденцию Путина ударом по своему будущему
29 декабря 2025, 22:08
Он отметил, что любое мирное соглашение на фоне успехов ВС РФ на фронте станет поражением для НАТО и Западной Европы.
"В конечном счете для НАТО и Западной Европы согласие на мир будет означать поражение, с которым те не готовы смириться", - подчеркнул Бланко.
Также эксперт отметил, что действия Киева являются нарушением международного права и, в первую очередь, принципа доброй воли в рамках проводившихся переговоров о мире. Бланко отметил, что нападение на резиденцию российского лидера подрывает всяческое доверие к украинской стороне, в связи с чем Москва может заморозить переговорный процесс и сделать ставку на достижение своих целей военным путем.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. По словам Лаврова, Россия на фоне террористической атаки киевского режима на резиденцию президента РФ в Новгородской области не намерена выходить из переговорного процесса с США. Однако, по его словам, переговорная позиция РФ будет пересмотрена.
В Кремле рассказали о последствиях атаки Киева на резиденцию Путина
30 декабря 2025, 12:46