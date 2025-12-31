Рейтинг@Mail.ru
БПЛА ВСУ пытаются размещать флаги Украины в освобожденных ВС России городах
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
14:31 31.12.2025 (обновлено: 15:13 31.12.2025)
БПЛА ВСУ пытаются размещать флаги Украины в освобожденных ВС России городах
Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду... РИА Новости, 31.12.2025
Уничтожение дронов ВСУ, несущих флаги Украины
Киев пытается устанавливать в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском флаги Украины с помощью дронов. Российские войска за сутки сбили семь таких беспилотников, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены две ДРГ, которые пытались установить украинские флаги на фасадах зданий.
БПЛА ВСУ пытаются размещать флаги Украины в освобожденных ВС России городах

ВСУ пытаются установить флаги Украины в Красноармейске, Димитрове и Родинском

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду в Минобороны России.
"В качестве "доказательства" (сохраняющегося присутствия - ред.) украинское командование с помощью беспилотных летательных аппаратов типа "Баба-Яга" пытается устанавливать украинские флаги на крышах зданий (Красноармейска, Димитрова и Родинского - ред.)", - следует из сообщения ведомства.
