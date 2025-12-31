https://ria.ru/20251231/vsu-2065842373.html
БПЛА ВСУ пытаются размещать флаги Украины в освобожденных ВС России городах
БПЛА ВСУ пытаются размещать флаги Украины в освобожденных ВС России городах - РИА Новости, 31.12.2025
БПЛА ВСУ пытаются размещать флаги Украины в освобожденных ВС России городах
Киев с помощью дронов "Баба-Яга" пытается устанавливать флаги Украины в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщили в среду... РИА Новости, 31.12.2025
Уничтожение дронов ВСУ, несущих флаги Украины
Киев пытается устанавливать в освобожденных российской армией Красноармейске, Димитрове и Родинском флаги Украины с помощью дронов.
Российские войска за сутки сбили семь таких беспилотников, сообщили в Минобороны. Кроме того, уничтожены две ДРГ, которые пытались установить украинские флаги на фасадах зданий.
