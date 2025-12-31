Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:33 31.12.2025
ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области
ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области - РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области более 60 беспилотниками, три мирных жителя погибли, 11 обратились за... РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область более 60 БПЛА, 3 человека погибли

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военные. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области более 60 беспилотниками, три мирных жителя погибли, 11 обратились за медицинской помощью, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов и зафиксированы атаки 64 беспилотников, из них 28 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 32 частных домовладениях, социальном объекте, предприятии и 18 транспортных средствах.
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 25.12.2025
Гладков рассказал об обстановке в приграничных районах Белгородской области
25 декабря 2025, 12:33
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 21 беспилотником, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль погибли два человека… В результате удара дрона по другому автомобилю ранен мужчина... Ещё один мирный житель получил множественные осколочные ранения при атаке FPV-дрона на трактор в селе Белянка... Сегодня утром в посёлке Маслова Пристань три мирных жителя получили баротравмы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 9 беспилотниками, из них подавлены и сбиты 5 БПЛА, ранены два мирных жителя, над Вейделевским и Красногвардейским округами сбиты три беспилотника. По данным главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 17 дронов, 5 из которых сбиты и подавлены, Волоконовский округ атакован тремя беспилотниками, погибла женщина, мужчина ранен.
"В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Безымено, Гора-Подол, Замостье, Новостроевка-Первая, Почаево и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам с применением 8 боеприпасов и атакам 11 беспилотников, один из которых подавлен. В селе Замостье при атаке дрона на автомобиль ранены двое... Также вчера в больницу обратился мужчина, получивший баротравму в результате атаки FPV-дрона в Грайвороне 29 декабря. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Последствия атаки FPV-дрона ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 23.12.2025
В Белгородской области три человека погибли при атаке дрона
23 декабря 2025, 18:55
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьГрайворонУкраинаВячеслав Гладков
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
