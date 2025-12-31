ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области

Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 9 беспилотниками, из них подавлены и сбиты 5 БПЛА, ранены два мирных жителя, над Вейделевским и Красногвардейским округами сбиты три беспилотника. По данным главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 17 дронов, 5 из которых сбиты и подавлены, Волоконовский округ атакован тремя беспилотниками, погибла женщина, мужчина ранен.