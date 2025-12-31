ВСУ за сутки атаковали девять округов Белгородской области

БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали девять округов Белгородской области более 60 беспилотниками, три мирных жителя погибли, 11 обратились за медицинской помощью, сообщает глава Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 26 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 8 снарядов и зафиксированы атаки 64 беспилотников, из них 28 были сбиты и подавлены над регионом. За отчетный период различные повреждения выявлены в одном многоквартирном доме, 32 частных домовладениях, социальном объекте, предприятии и 18 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе город Шебекино, сёла Белянка, Вознесеновка, Мешковое, Муром и Новая Таволжанка атакованы 21 беспилотником, 14 из которых сбиты и подавлены. В селе Вознесеновка при атаке дрона на автомобиль погибли два человека… В результате удара дрона по другому автомобилю ранен мужчина... Ещё один мирный житель получил множественные осколочные ранения при атаке FPV-дрона на трактор в селе Белянка... Сегодня утром в посёлке Маслова Пристань три мирных жителя получили баротравмы", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Борисовский округа атакованы 9 беспилотниками, из них подавлены и сбиты 5 БПЛА, ранены два мирных жителя, над Вейделевским и Красногвардейским округами сбиты три беспилотника. По данным главы области, Валуйский и Краснояружский округа подверглись атакам 17 дронов, 5 из которых сбиты и подавлены, Волоконовский округ атакован тремя беспилотниками, погибла женщина, мужчина ранен.
"В Грайворонском округе город Грайворон, сёла Безымено, Гора-Подол, Замостье, Новостроевка-Первая, Почаево и Сподарюшино подверглись 3 обстрелам с применением 8 боеприпасов и атакам 11 беспилотников, один из которых подавлен. В селе Замостье при атаке дрона на автомобиль ранены двое... Также вчера в больницу обратился мужчина, получивший баротравму в результате атаки FPV-дрона в Грайвороне 29 декабря. Помощь оказана, отпущен на амбулаторное лечение", - заявил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
