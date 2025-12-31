https://ria.ru/20251231/vsu-2065841158.html
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах
Киев отчаянно пытается убедить население Украины и своих западных спонсоров в якобы сохраняющемся присутствии ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Родинском,... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:22:00+03:00
2025-12-31T14:22:00+03:00
2025-12-31T14:27:00+03:00
киев
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d47a1ea6e4f1976bebafdd140cc4cab0.jpg
https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065840074.html
киев
украина
красноармейск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_143758f77a420835c9655123e437aaf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Киев, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах
МО РФ: Киев пытается убедить Запад в наличии ВСУ в брошенных населенных пунктах