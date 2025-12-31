Рейтинг@Mail.ru
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:22 31.12.2025 (обновлено: 14:27 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/vsu-2065841158.html
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах
Киев отчаянно пытается убедить население Украины и своих западных спонсоров в якобы сохраняющемся присутствии ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Родинском,... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T14:22:00+03:00
2025-12-31T14:27:00+03:00
киев
украина
красноармейск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_d47a1ea6e4f1976bebafdd140cc4cab0.jpg
https://ria.ru/20251231/bespilotniki-2065840074.html
киев
украина
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0a/2061027591_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_143758f77a420835c9655123e437aaf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, украина, красноармейск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Киев, Украина, Красноармейск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны: ВСУ пытаются убедить всех в присутствии в потерянных городах

МО РФ: Киев пытается убедить Запад в наличии ВСУ в брошенных населенных пунктах

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Киев отчаянно пытается убедить население Украины и своих западных спонсоров в якобы сохраняющемся присутствии ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Родинском, сообщило Минобороны России.
"На фоне успехов российской армии по освобождению Донецкой Народной Республики киевский режим предпринимает отчаянные попытки убедить население Украины и своих западных спонсоров в якобы сохраняющимся присутствии ВСУ в Красноармейске, Димитрове и Родинском", - говорится в сообщении ведомства.
Уничтожение дронов ВСУ, несущих флаги Украины - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВС России сбили семь БПЛА с флагами Украины над освобожденными городами
Вчера, 14:11
 
КиевУкраинаКрасноармейскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала