ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне работы "Запада" за сутки - РИА Новости, 31.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 31.12.2025 (обновлено: 13:07 31.12.2025)
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне работы "Запада" за сутки
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне работы "Запада" за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение украинским подразделениям в Харьковской области противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
россия, харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО "Град" 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на Краснолиманском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Группировка "Запад" нанесла поражение украинским подразделениям в Харьковской области противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад, бригады охраны генерального штаба ВСУ и двух бригад нацгвардии", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах Купянска-Узлового, Прокоповки, Паламаревки, Ковшаровки, Моначиновки и Грушевки в Харьковской области.
"Всего в зоне ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили до 190 военнослужащих, бронеавтомобиль Казак и 16 автомобилей. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ потеряли до 500 военных в зоне работы "Центра" за сутки
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
