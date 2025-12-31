https://ria.ru/20251231/vsu-2065834344.html
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне работы "Запада" за сутки
Группировка "Запад" нанесла поражение украинским подразделениям в Харьковской области противник потерял до 190 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T13:03:00+03:00
2025-12-31T13:03:00+03:00
2025-12-31T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
