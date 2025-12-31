Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новач Сечь и Павловка Сумской области.

На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.