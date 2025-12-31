Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 31.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север" - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"

МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Севера"

Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий на Красноармейском направлении СВО. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новач Сечь и Павловка Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 12 автомобилей", - отмечает МО РФ.
Боевая работа расчета РСЗО Град 83-го самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск Запад на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне работы "Запада" за сутки
Вчера, 13:03
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы Украины
 
 
