Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север" - РИА Новости, 31.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T13:02:00+03:00
2025-12-31T13:02:00+03:00
2025-12-31T13:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россия
Новости
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне работы группировки "Север"
МО РФ: ВСУ потеряли до 210 военных в зоне работы "Севера"
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в среду министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Искрисковщина, Мирополье, Новач Сечь и Павловка Сумской области.
На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной и двух мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Старица, Волчанские Хутора и Графское Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 12 автомобилей", - отмечает МО РФ.