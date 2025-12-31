БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ нашли у ликвидированных украинских военнослужащих использованную печать со свастикой на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"При ликвидированных военнослужащих была найдена использованная основа для печати с изображением свастики. Сверху размещено название Национал-социалистической немецкой рабочей партии, которую возглавлял (Адольф) Гитлер. Снизу подпись - Рейхсфюрер СС", - рассказал собеседник агентства.
"Также у одного из ликвидированных был значок с гербом НСДАП. Подобные носили на своей форме наши противники во время Второй мировой войны", - подчеркнул собеседник агентства.
Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
