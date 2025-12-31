Рейтинг@Mail.ru
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении - РИА Новости, 31.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 31.12.2025
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении - РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении
ВС РФ нашли у ликвидированных украинских военнослужащих использованную печать со свастикой на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых... РИА Новости, 31.12.2025
ВСУ использовали печать со свастикой на Харьковском направлении

У уничтоженных на Харьковском направлении боевиков ВСУ нашли печать со свастикой

© Flickr / U.S. Army Europe ImagesСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Flickr / U.S. Army Europe Images
Солдаты ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ нашли у ликвидированных украинских военнослужащих использованную печать со свастикой на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
«
"При ликвидированных военнослужащих была найдена использованная основа для печати с изображением свастики. Сверху размещено название Национал-социалистической немецкой рабочей партии, которую возглавлял (Адольф) Гитлер. Снизу подпись - Рейхсфюрер СС", - рассказал собеседник агентства.
"Также у одного из ликвидированных был значок с гербом НСДАП. Подобные носили на своей форме наши противники во время Второй мировой войны", - подчеркнул собеседник агентства.
Международный военный трибунал в Нюрнберге был учрежден по инициативе СССР, США, Великобритании и Франции для того, чтобы расследовать преступления руководства нацистской Германии. После почти годового разбирательства суд вынес 12 смертных приговоров, а также признал преступными организациями СД, гестапо, Национал-социалистическую немецкую партию (НСДАП) и СС. В ходе последующих 12 нюрнбергских процессов, которые прошли с 1946 по 1949 годы, были вынесены приговоры нацистским деятелям меньшего масштаба.
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов* (ОУН*) Степану Бандере во Львове. - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
На Западе потребовали от Украины снести памятники Бандере
30 декабря 2025, 02:54
 
