БЕЛГОРОД, 31 дек - РИА Новости. ВС РФ нашли у ликвидированных украинских военнослужащих использованную печать со свастикой на харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

"При ликвидированных военнослужащих была найдена использованная основа для печати с изображением свастики. Сверху размещено название Национал-социалистической немецкой рабочей партии, которую возглавлял (Адольф) Гитлер. Снизу подпись - Рейхсфюрер СС", - рассказал собеседник агентства.

"Также у одного из ликвидированных был значок с гербом НСДАП. Подобные носили на своей форме наши противники во время Второй мировой войны", - подчеркнул собеседник агентства.