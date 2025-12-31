ВСУ потеряли две штурмовые группы в Харьковской области

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. ВСУ потеряли две штурмовые группы юго-западнее Лимана в Харьковской области из-за неудачной контратаки, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Противник наращивает усилия в попытках вернуть утраченные позиции. В атаке было задействовано три штурмовые группы 120-й отдельной танковой роты территориальной обороны. Комплексным огневым поражением две группы из трех полностью уничтожены", — рассказал собеседник агентства.
Минобороны объявило об освобождении Лимана 11 декабря. Село расположено к югу от Волчанска.
По данным источника, еще одну боевую группу ВСУ потеряли в Сумской области.
«
"Противник предпринял попытку переброски двух боевых групп 158-й отдельной механизированной бригады в направлении Кондратовки. В ходе комплексного огневого поражения одна группа полностью уничтожена, вторая понесла потери", — добавил силовик.
Как подчеркивал президент Владимир Путин, армия успешно решает задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной в Харьковской и Сумской областях.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18