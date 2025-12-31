https://ria.ru/20251231/vojska-2065806389.html
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО - РИА Новости, 31.12.2025
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Войска объединенной группировки российских Вооруженных сил уверенно продвигаются вглубь обороны противника, заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
валерий герасимов
украина
россия
украина
Герасимов рассказал о продвижении российских войск в зоне СВО
Герасимов: ВС России уверенно продвигаются вглубь обороны противника