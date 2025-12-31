Рейтинг@Mail.ru
12:11 31.12.2025 (обновлено: 13:31 31.12.2025)
ВКС раскрыли детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
ВКС раскрыли детали атаки ВСУ на резиденцию Путина
Украина основательно готовилась к провальной атаке на резиденцию президента Владимира Путина, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
новгородская область
дмитрий песков
сергей лавров
владимир путин
украина
воздушно-космические силы россии
вооруженные силы украины
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина
Видео публикует Минобороны. 🔹 Подписаться на РИА Новости
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области
Кадры отражения атаки украинских дронов на резиденцию Путина в Новгородской области.
в мире, новгородская область, дмитрий песков, сергей лавров, владимир путин, украина, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины
В мире, Новгородская область, Дмитрий Песков, Сергей Лавров, Владимир Путин, Украина, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины

ВКС раскрыли детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украина основательно готовилась к провальной атаке на резиденцию президента Владимира Путина, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков.
"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", — рассказал он на брифинге.

Бойцы Воздушно-космических сил выявили атаку около 19:20 мск 28 декабря. Из Сумской и Черниговской областей взлетел 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей.
Осуществить удар Киев пытался с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.
Романенков подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно. Для отражения атаки использовали ЗРК, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Убить Путина — плохая идея: чем закончится последняя ошибка Зеленского
30 декабря 2025, 08:00

Реакция на атаку

Комментируя удар, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн, ОАЭ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Москва ответила на покушение на Путина
Вчера, 08:00
 
В миреНовгородская областьДмитрий ПесковСергей ЛавровВладимир ПутинУкраинаВоздушно-космические силы РоссииВооруженные силы Украины
 
 
