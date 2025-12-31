ВКС раскрыли детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

«

"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", — рассказал он на брифинге.