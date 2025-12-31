ВКС раскрыли детали атаки ВСУ на резиденцию Путина

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украина основательно готовилась к провальной атаке на резиденцию президента Владимира Путина, сообщил начальник зенитных ракетных войск ВКС генерал-майор Александр Романенков.
"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", — рассказал он на брифинге.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции президента Российской Федерации
Бойцы Воздушно-космических сил выявили атаку около 19:20 мск 28 декабря. Из Сумской и Черниговской областей взлетел 91 беспилотник. Один из них нес фугасный заряд весом шесть килограммов и был предназначен для поражения людей.
Осуществить удар Киев пытался с нескольких направлений — дроны сбили над Брянской, Смоленской и Новгородской областями. Ущерба резиденции не допущено, пострадавших нет.
Романенков подчеркнул, что российские военные действовали слаженно, профессионально и эффективно. Для отражения атаки использовали ЗРК, мобильные огневые группы и средства РЭБ.
Реакция на атаку
Комментируя удар, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва пересмотрит переговорную позицию по Украине.
Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия главы Белого дома Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Попытку атаки ВСУ осудили многие страны, включая США, Белоруссию, Иран, Узбекистан, Киргизию, Таджикистан, Туркмению, Казахстан, Бахрейн, ОАЭ.
