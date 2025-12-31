Рейтинг@Mail.ru
Попытка удара Киева по резиденции Путина была спланированной, заявили в ВКС
12:08 31.12.2025
Попытка удара Киева по резиденции Путина была спланированной, заявили в ВКС
Попытка удара Киева по резиденции Путина была спланированной, заявили в ВКС
Попытка удара Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина была целенаправленной и тщательно спланированной и носила эшелонированный характер, заявил на... РИА Новости, 31.12.2025
2025
Попытка удара Киева по резиденции Путина была спланированной, заявили в ВКС

Генерал Романенков: удар ВСУ по резиденции Путина был спланирован

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Попытка удара Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина была целенаправленной и тщательно спланированной и носила эшелонированный характер, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Минобороны России
Схема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - сказал Романенков.
Один из сбитых украинских беспилотников, летевших на резиденцию Путина - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Киев атаковал резиденцию Путина дронами из Сумской и Черниговской областей
