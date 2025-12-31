Попытка удара Киева по резиденции Путина была спланированной, заявили в ВКС

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Попытка удара Киева по резиденции президента РФ Владимира Путина была целенаправленной и тщательно спланированной и носила эшелонированный характер, заявил на брифинге начальник зенитных ракетных войск ВКС России генерал-майор Александр Романенков.
© Фото : Минобороны РоссииСхема уничтожения беспилотных летательных аппаратов вооруженных сил Украины, действовавших в направлении резиденции Президента Российской Федерации
"Построение удара, количество задействованных средств воздушного нападения и их действия с южного, юго-западного и западного направлений непосредственно в район резиденции президента России в Новгородской области, однозначно подтверждают, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер", - сказал Романенков.