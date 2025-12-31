https://ria.ru/20251231/villa-2065790560.html
"Арсенал" не дал "Астон Вилле" побить клубный рекорд по числу побед подряд
Лондонский "Арсенал" одержал разгромную победу над бирмингемской "Астон Виллой" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
"Астон Вилла" проиграла "Арсеналу" и прервала рекордную победную серию