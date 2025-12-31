Рейтинг@Mail.ru
"Арсенал" не дал "Астон Вилле" побить клубный рекорд по числу побед подряд - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:28 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/villa-2065790560.html
"Арсенал" не дал "Астон Вилле" побить клубный рекорд по числу побед подряд
"Арсенал" не дал "Астон Вилле" побить клубный рекорд по числу побед подряд - РИА Новости Спорт, 31.12.2025
"Арсенал" не дал "Астон Вилле" побить клубный рекорд по числу побед подряд
Лондонский "Арсенал" одержал разгромную победу над бирмингемской "Астон Виллой" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 31.12.2025
2025-12-31T01:28:00+03:00
2025-12-31T01:28:00+03:00
футбол
спорт
габриэл магальяйнс
леандро троссард
габриэль жезус
арсенал (лондон)
астон вилла
английская премьер-лига (апл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907773400_0:93:852:572_1920x0_80_0_0_430e826d677ec932327c1836cad10d28.jpg
https://ria.ru/20251231/myu-2065790265.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/06/1907773400_0:100:852:739_1920x0_80_0_0_39efd037c6d196f14ddc2b80cdad26c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, габриэл магальяйнс, леандро троссард, габриэль жезус, арсенал (лондон), астон вилла, английская премьер-лига (апл)
Футбол, Спорт, Габриэл Магальяйнс, Леандро Троссард, Габриэль Жезус, Арсенал (Лондон), Астон Вилла, Английская премьер-лига (АПЛ)
"Арсенал" не дал "Астон Вилле" побить клубный рекорд по числу побед подряд

"Астон Вилла" проиграла "Арсеналу" и прервала рекордную победную серию

© Фото : Пресс-служба клуба "Астон Вилла"Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери
Главный тренер Астон Виллы Унаи Эмери - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Фото : Пресс-служба клуба "Астон Вилла"
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Лондонский "Арсенал" одержал разгромную победу над бирмингемской "Астон Виллой" в матче 19-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Лондоне завершилась победой хозяев со счетом 4:1. У "Арсенала" голы забили Габриэл Магальяйнс (48-я минута), Мартин Субименди (52), Леандро Троссард (69) и Габриэл Жезус (78). В составе "Астон Виллы" отличился Олли Уоткинс (90+4).
Английская премьер-лига (АПЛ)
30 декабря 2025 • начало в 23:15
Завершен
Арсенал
4 : 1
Астон Вилла
48‎’‎ • Габриэл Магальяйнс
52‎’‎ • Мартин Зубименди
(Мартин Эдегор)
69‎’‎ • Леандро Троссард
(Юрриен Тимбер)
78‎’‎ • Габриэль Жезус
(Леандро Троссард)
90‎’‎ • Олли Уоткинс
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Арсенал" (45 очков) одержал четвертую победу подряд в чемпионате и продолжает возглавлять турнирную таблицу. "Астон Вилла" с 39 очками занимает третье место. Подопечные Унаи Эмери не сумели побить клубный рекорд 1914 года по количеству побед подряд во всех турнирах, остановившись на отметке в 11 матчей.
В следующем туре "Арсенал" 3 января сыграет в гостях с "Борнмутом". "Астон Вилла" в этот же день примет "Ноттингем Форест".
Хван Хи Чхан - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Рекордная серия поражений "Вулверхэмптона" прервалась на "МЮ"
01:23
 
ФутболСпортГабриэл МагальяйнсЛеандро ТроссардГабриэль ЖезусАрсенал (Лондон)Астон ВиллаАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Амур
    Сибирь
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Барыс
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    ЦСКА
    Динамо Москва
    5
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Лада
    4
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Салават Юлаев
    Динамо Минск
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Торпедо НН
    1
    0
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Ак Барс
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Бернли
    Ньюкасл
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Борнмут
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Астон Вилла
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Вулверхэмптон
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала