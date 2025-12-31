Рейтинг@Mail.ru
19:41 31.12.2025 (обновлено: 20:00 31.12.2025)
МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма
МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма
МИД Венесуэлы осудил атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, назвав ее актом терроризма, который угрожает региональной и международной безопасности, РИА Новости, 31.12.2025
МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма

© РИА Новости / Каролина Кабрал
Перейти в медиабанк
Флаг Венесуэлы. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, назвав ее актом терроризма, который угрожает региональной и международной безопасности, следует из заявления министерства.
"Правительство Венесуэлы решительно осуждает атаку, предпринятую против резиденции президента России Владимира Путина... Это действие представляет собой акт терроризма, который открыто нарушает международное право и прямо угрожает региональной и международной безопасности", - говорится в заявлении.
Власти Венесуэлы выразили полную солидарность с правительством России и потребовали незамедлительно прекратить террористические действия, которые подвергают риску гражданских лиц и равновесие международной системы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Лукашенко решительно осудил атаку Киева на резиденцию Путина
