МИД Венесуэлы назвал атаку на резиденцию Путина актом терроризма

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 дек - РИА Новости. МИД Венесуэлы осудил атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина, назвав ее актом терроризма, который угрожает региональной и международной безопасности, следует из заявления министерства.
"Правительство Венесуэлы решительно осуждает атаку, предпринятую против резиденции президента России Владимира Путина... Это действие представляет собой акт терроризма, который открыто нарушает международное право и прямо угрожает региональной и международной безопасности", - говорится в заявлении.
Власти Венесуэлы выразили полную солидарность с правительством России и потребовали незамедлительно прекратить террористические действия, которые подвергают риску гражданских лиц и равновесие международной системы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.