В США намерены выделить два миллиона долларов клинике по смене пола у детей - РИА Новости, 31.12.2025
10:59 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/usa-2065822113.html
В США намерены выделить два миллиона долларов клинике по смене пола у детей
В США намерены выделить два миллиона долларов клинике по смене пола у детей - РИА Новости, 31.12.2025
В США намерены выделить два миллиона долларов клинике по смене пола у детей
Власти США планируют выделить 2 миллиона долларов детской клинике в Сан-Диего, которая занимается программами гендерно-аффирмативной помощи и сопровождает... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T10:59:00+03:00
2025-12-31T10:59:00+03:00
в мире
сша
сан-диего
кентукки
дональд трамп
рэнд пол
в мире, сша, сан-диего, кентукки, дональд трамп, рэнд пол
В мире, США, Сан-Диего, Кентукки, Дональд Трамп, Рэнд Пол
В США намерены выделить два миллиона долларов клинике по смене пола у детей

Власти США планируют выделить $2 млн клинике, занимающейся сменой пола у детей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти США планируют выделить 2 миллиона долларов детской клинике в Сан-Диего, которая занимается программами гендерно-аффирмативной помощи и сопровождает процедуры по смене пола у несовершеннолетних, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.
Ранее Минздрав США объявил о ряде мер, направленных на прекращение практики проведения процедур по смене пола детей, которые подвергают их необратимому вреду, включая фармацевтические и хирургические вмешательства.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В США уточнили определения слова "биологический пол"
20 февраля 2025, 17:52
"Работа над бюджетом на 2026 финансовый год подходит к концу, и сенат снова тихо протаскивает целевые расходы в обязательные к принятию законопроекты, надеясь, что никто не станет вчитываться… Одной из таких статей стало целевое финансирование на 2 миллиона долларов... детской больнице Rady’s в Сан-Диего", - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки Рэнд Пола.
Как следует из документа, речь идет о целевой статье расходов в проекте бюджета сената по линии министерства труда и здравоохранения, предусматривающей финансирование Rady’s Children’s Hospital под формулировкой "педиатрические услуги в сфере психического здоровья".
При этом в докладе отмечается, что больница управляет центром гендерно-аффирмативной помощи детям и, по утверждению сенатора, намерена продолжать такие процедуры даже после подписания президентом США Дональдом Трампом указа, ограничивающего проведение химических и хирургических вмешательств подобного рода в отношении несовершеннолетних.
Трамп в своей инаугурационной речи заявил, что официальная политика Соединенных Штатов отныне заключается в признании только двух гендеров - мужского и женского. Кроме того, 22 января он отменил в правительстве США политику разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), назвав ее дискриминационной. Практика "инклюзивности" может нарушать гражданские права, убежден Трамп. Американский президент также призвал подчиненных поощрять отказываться от политики DEI.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В США нашли способ бороться с политикой DEI в компаниях, пишут СМИ
29 декабря 2025, 05:42
 
В миреСШАСан-ДиегоКентуккиДональд ТрампРэнд Пол
 
 
