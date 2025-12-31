В США намерены выделить два миллиона долларов клинике по смене пола у детей

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Власти США планируют выделить 2 миллиона долларов детской клинике в Сан-Диего, которая занимается программами гендерно-аффирмативной помощи и сопровождает процедуры по смене пола у несовершеннолетних, выяснило РИА Новости, изучив ежегодный доклад о расточительных расходах федерального бюджета США.

Ранее Минздрав США объявил о ряде мер, направленных на прекращение практики проведения процедур по смене пола детей, которые подвергают их необратимому вреду, включая фармацевтические и хирургические вмешательства.

Рэнд Пола. "Работа над бюджетом на 2026 финансовый год подходит к концу, и сенат снова тихо протаскивает целевые расходы в обязательные к принятию законопроекты, надеясь, что никто не станет вчитываться… Одной из таких статей стало целевое финансирование на 2 миллиона долларов... детской больнице Rady’s в Сан-Диего", - говорится в докладе сенатора-республиканца от штата Кентукки

Как следует из документа, речь идет о целевой статье расходов в проекте бюджета сената по линии министерства труда и здравоохранения, предусматривающей финансирование Rady’s Children’s Hospital под формулировкой "педиатрические услуги в сфере психического здоровья".

При этом в докладе отмечается, что больница управляет центром гендерно-аффирмативной помощи детям и, по утверждению сенатора, намерена продолжать такие процедуры даже после подписания президентом США Дональдом Трампом указа, ограничивающего проведение химических и хирургических вмешательств подобного рода в отношении несовершеннолетних.