Бельгия и Франция выступили против запрета на импорт урана из России

Российская экономика в 2022 году столкнулась с беспрецедентными западными санкциями . С тех пор против страны были приняты многочисленные ограничения - по подсчетам агентства, их уже почти 31 тысяча. В частности Евросоюз, принял 19 пакетов санкций.