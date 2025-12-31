Рейтинг@Mail.ru
На Украине сообщили об отключениях света первого января по всей стране
20:30 31.12.2025 (обновлено: 23:05 31.12.2025)
На Украине сообщили об отключениях света первого января по всей стране
Первого января на всей территории Украины будут применяться отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 31.12.2025
в мире, украина, россия, дмитрий песков, укрэнерго, дтэк, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Укрэнерго, ДТЭК, Вооруженные силы Украины
Обесточенный жилой район в Киеве
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Обесточенный жилой район в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Первого января на всей территории Украины будут применяться отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго".
"Завтра, первого января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
Ранее руководитель украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что Украина столкнулась с беспрецедентным энергетическим кризисом и эта зима может стать самой тяжелой за время конфликта.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковУкрэнергоДТЭКВооруженные силы Украины
 
 
