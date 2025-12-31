https://ria.ru/20251231/ukrenergo-2065880761.html
На Украине сообщили об отключениях света первого января по всей стране
Первого января на всей территории Украины будут применяться отключения электроэнергии, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:05:00+03:00
Укрэнерго: 1 января отключения света будут на всей территории Украины