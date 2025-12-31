В Киеве прогремели взрывы

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Взрывы раздались в Киеве, сообщает украинское издание "Страна" на фоне воздушной тревоги в городе.
"Взрывы в Киеве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревога в Киеве была объявлена в 23.41.
Уведомление о тревоге также дейсвует в Одесской, Николаевской, Ровненской, Житомирской, Киевской, Черниговской и Сумской областях,
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в частности, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
