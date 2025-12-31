"Уберечь от риска". В Германии высказались о переговорах с Россией

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Украине из-за реакции России, пишет Junge Welt.



"Ведь Трамп знает, что Россия не примет войска ЕС или НАТО на украинской территории, и стремится уберечь США от этого риска. Остается только дождаться и выяснить, готовы ли европейцы взять на себя обязательства вместо США. Энтузиазм по этому поводу не слишком велик", — говорится в публикации.