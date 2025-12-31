Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
16:01 31.12.2025
"Уберечь от риска". В Германии высказались о переговорах с Россией
"Уберечь от риска". В Германии высказались о переговорах с Россией
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. США вряд ли дадут определенные гарантии безопасности Украине из-за реакции России, пишет Junge Welt.

"Ведь Трамп знает, что Россия не примет войска ЕС или НАТО на украинской территории, и стремится уберечь США от этого риска. Остается только дождаться и выяснить, готовы ли европейцы взять на себя обязательства вместо США. Энтузиазм по этому поводу не слишком велик", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США сделали новое заявление из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
Вчера, 13:18
В статье отмечается, что Украина намерена пойти на уступки только после того, как Запад даст свои гарантии безопасности. Таким образом, по мнению издания, Зеленский хочет любой ценой снять с себя личную ответственность за территориальные потери.

Глава киевского режима в воскресенье встречался с американским президентом Дональдом Трампом во Флориде. Глава Белого дома заявлял, что Европа возьмет на себя большую часть гарантий безопасности для Украины, но США точно помогут с этим. Зеленский по итогам переговоров утверждал, что все согласовано на 100%.
До встречи с главой киевского режима, как сообщил Трамп, он провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США раскрыли, как Трамп назвал Россию в частном разговоре
Вчера, 12:03
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЕвросоюз
 
 
