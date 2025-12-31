Рейтинг@Mail.ru
На западе Украины более 40 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
15:31 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/ukraina-2065849299.html
На западе Украины более 40 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
На западе Украины более 40 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
в мире
украина
хмельницкий (город)
тернопольская область
украина
хмельницкий (город)
тернопольская область
в мире, украина, хмельницкий (город), тернопольская область
В мире, Украина, Хмельницкий (город), Тернопольская область
На западе Украины более 40 населенных пунктов обесточены из-за непогоды

© РИА Новости / Артем Кулекин
Работа электростанции
Работа электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Сорок три населенных пункта остались без электроснабжения в Хмельницкой и Тернопольской областях на западе Украины из-за плохой погоды, сообщило министерство энергетики Украины.
"Из-за неблагоприятных погодных условий полностью или частично обесточены 43 населенных пункта в Хмельницкой и Тернопольской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
Ранее в среду украинские СМИ сообщили, что город Ровно на западе страны частично остался без света из-за аварии.
Заснеженные опоры ЛЭП - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Запорожской области около 20 тысяч абонентов отключены от электричества
