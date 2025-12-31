https://ria.ru/20251231/ukraina-2065849299.html
На западе Украины более 40 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
На западе Украины более 40 населенных пунктов обесточены из-за непогоды
Сорок три населенных пункта остались без электроснабжения в Хмельницкой и Тернопольской областях на западе Украины из-за плохой погоды, сообщило министерство... РИА Новости, 31.12.2025
