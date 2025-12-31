Рейтинг@Mail.ru
В Одесской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:38 31.12.2025
В Одесской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры
В Одесской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры - РИА Новости, 31.12.2025
В Одесской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры
Два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области получили значительные повреждения в ночь на среду, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК. РИА Новости, 31.12.2025
В Одесской области повреждены два объекта энергетической инфраструктуры

ДТЭК сообщил о повреждении двух энергообъектов в Одесской области

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Два объекта энергетической инфраструктуры Одесской области получили значительные повреждения в ночь на среду, сообщил украинский энергохолдинг ДТЭК.
В Telegram-канале ДТЭК сообщили о повреждениях двух объектов энергетики в Одесской области, не указав их тип и расположение.
"Повреждения значительные. Восстановление оборудования до работоспособного состоянии потребует времени", - говорится в сообщении ДТЭК.
Украинский энергохолдинг ДТЭК 13 декабря сообщил о повреждении 20 электроподстанций в Одесской области. Глава городской военной администрации Сергей Лысак заявлял, что большая часть Одессы осталась без тепло- и водоснабжения в результате того, что были обесточены объекты энергетики. Впоследствии жители города неоднократно перекрывали различные улицы города в знак протеста против отсутствия электроснабжения.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Ликвидация пожара в Киеве - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В Киеве и Одессе прогремели взрывы
