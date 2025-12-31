У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина, вероятно, не сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, сообщает издание Politico.

"Ничего не продвинулось – и уже и без того амбициозная цель по завершению переговоров к 2028 году становится невыполнимой", - пишет издание.