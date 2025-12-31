Рейтинг@Mail.ru
У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:14 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/ukraina-2065822827.html
У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico
У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico - РИА Новости, 31.12.2025
У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico
Украина, вероятно, не сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, сообщает издание Politico. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T11:14:00+03:00
2025-12-31T11:14:00+03:00
в мире
украина
киев
россия
мария захарова
дмитрий песков
евросоюз
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_0:124:3091:1863_1920x0_80_0_0_c2788305872a732b0b1cadf73d08504a.jpg
https://ria.ru/20251215/kallas-2062220534.html
https://ria.ru/20251230/rada-2065658490.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838522593_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_812e4c911b40b3c811b6c1c9ba8697cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, киев, россия, мария захарова, дмитрий песков, евросоюз, мирный план сша по украине
В мире, Украина, Киев, Россия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Евросоюз, Мирный план США по Украине
У Киева возникли проблемы с переговорами о вступлении в ЕС, пишет Politico

Politico: Украина может не завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Украина, вероятно, не сможет завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2028 году, сообщает издание Politico.
"Ничего не продвинулось – и уже и без того амбициозная цель по завершению переговоров к 2028 году становится невыполнимой", - пишет издание.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Каллас назвала условие для вступления Украины в Евросоюз
15 декабря 2025, 19:21
Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
При этом ряд европейских стран выступают против присоединения Киева к ЕС. В частности, польские власти неоднократно заявляли, что заблокируют вступление Украины в Европейский союз, если Киев не согласится на эксгумацию жертв Волынской резни, в результате которой во время Второй мировой войны от рук украинских националистов погибли поляки. Также, глава администрации премьера Венгрии Гергей Гуйяш заявлял, что прием Украины в Евросоюз стал бы исторической ошибкой, ее поведение не соответствует статусу страны-кандидата в члены сообщества.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Здание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
В Раде рассказали, чего лишилась Украина из-за невыполненных требований ЕС
30 декабря 2025, 14:06
 
В миреУкраинаКиевРоссияМария ЗахароваДмитрий ПесковЕвросоюзМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала