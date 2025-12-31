Рейтинг@Mail.ru
Итальянский журналист призвал провести выборы на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:29 31.12.2025
Итальянский журналист призвал провести выборы на Украине
Итальянский журналист призвал провести выборы на Украине

РИА Новости: итальянский журналист Дель Орко призвал провести выборы на Украине

Здание Верховной рады в Киеве
Здание Верховной рады в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание Верховной рады в Киеве. Архивное фото
ДОНЕЦК, 31 дек – РИА Новости. Киевские власти должны провести выборы, заявил РИА Новости итальянский журналист Даниэле Дель Орко.
Ранее он посетил Донецк.
"Люди хотят наконец услышать голос самих украинских граждан: что они думают о ситуации и о своём правительстве. Поэтому, полагаю, необходимо как можно скорее найти способ провести выборы на Украине", - сказал Дель Орко.
Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.
В начале декабря Владимир Зеленский после заявления президента США Дональда Трампа о необходимости провести президентские выборы на Украине заявил, что готов изменить законодательство для их проведения, добавив, что поручил Верховной раде разработать соответствующий законопроект, предусматривающий проведение выборов в срок от 60 до 90 дней. При этом Зеленский постоянно ставит новые условия для проведения выборов, в частности требуя обеспечить прекращение огня.
Специальная военная операция на Украине
 
 
