FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию
06:39 31.12.2025
FT: Украина оказалась под дипломатическим давлением из-за атак на Россию
После попыток ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением со стороны стран мира, пишет... РИА Новости, 31.12.2025
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины, дональд трамп, владимир путин, киев, андрей сибига
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Дональд Трамп, Владимир Путин, Киев, Андрей Сибига
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. После попыток ВСУ атаковать резиденцию президента России Владимира Путина Украина оказалась под сильным дипломатическим давлением со стороны стран мира, пишет газета Financial Times.
«
"Индия, Пакистан и ОАЭ присоединились к Трампу в осуждении <…> нападения на резиденцию российского лидера. Во вторник украинские официальные лица поспешили сгладить дипломатические последствия заявления России", — сообщается в статье.
Дональд Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
На Западе рассказали о решении Трампа из-за атаки ВСУ на резиденцию Путина
00:51
Подчеркивается, что Киев выразил сожаление из-за реакции этих трех стран, но не стал давать оценку словам Трампа.
«
"Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во вторник, что Киев разочарован заявлениями трех стран, но при этом не упомянул комментарии Трампа", — отмечает издание.
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию Путина в Новгородской области, применив 91 беспилотник. Силы ПВО уничтожили все цели. Глава МИД Сергей Лавров после этого заявил, что Москва пересмотрит свою переговорную позицию по Украине.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, подобными провокациями Киев подрывает усилия американского лидера Дональда Трампа, но это не сможет отразиться на диалоге между Россией и США, президенты продолжат взаимодействие. Он добавил, что военные знают, как, чем и когда ответить на украинскую атаку.
Глава Белого дома, в свою очередь, заявил, что "очень разозлился", когда узнал о нападении ВСУ.
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
СМИ раскрыли, что произошло на Западе после атаки на резиденцию Путина
Вчера, 19:04
 
В миреУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныДональд ТрампВладимир ПутинКиевАндрей Сибига
 
 
