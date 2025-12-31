Рейтинг@Mail.ru
В США заявили о конце Украины в 2026 году
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 31.12.2025
В США заявили о конце Украины в 2026 году
В США заявили о конце Украины в 2026 году

Профессор Миршаймер: Украина не переживет 2026 год

© AP Photo / Vadim GhirdaВоенный ВСУ
Военный ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военный ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украина не переживет 2026 год, так как механизмы поддержки киевского режима со стороны западных держав перестали работать, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Going Underground.
«
"Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает", — сообщил ученый.
По его словам, единственной причиной продолжающегося противостояния с Россией остается оторванность западных элит от реальности. Профессор отметил, что не осталось даже гипотетического шанса одолеть Москву в этом конфликте.
«
"На Западе продолжают верить в чудо, но им, безусловно, следует понимать, что шансы Украины на победу над Россией практически равны нулю. Трудно представить, как такое может произойти", — подытожил Миршаймер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияДжон МиршаймерЧикагский университетДмитрий ПесковКиев
 
 
Заголовок открываемого материала