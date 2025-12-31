МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Украина не переживет 2026 год, так как механизмы поддержки киевского режима со стороны западных держав перестали работать, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире канала Going Underground.
«
"Я бы удивился, если бы Украина продержалась еще год. Сейчас она находится в критическом положении. Поэтому, любой сценарий поддержки Украины Западом, думаю, отныне просто не сработает", — сообщил ученый.
«
"На Западе продолжают верить в чудо, но им, безусловно, следует понимать, что шансы Украины на победу над Россией практически равны нулю. Трудно представить, как такое может произойти", — подытожил Миршаймер.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Киев должен принять решение и начать договариваться, а пространство для свободы принятия решений Украиной сокращается в результате наступательных действий российских сил. По его словам, продолжение конфликта для Киева бессмысленно и опасно.