В Госдуме назвали слова Зеленского о миротворцах лукавством

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о присутствии западных войск на территории Украины как гарантии безопасности является лукавством и на практике приведет к еще большей эскалации конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.

По его словам, Зеленский с какой-то умопомешательной настойчивостью требует от России того, на что она никогда не согласится.

"Такое ощущение, что Зеленский либо не в здравом уме, либо это такая уловка, чтобы любым способом сорвать переговоры. Да и если говорить честно, то желающих войти на Украину и ввязаться в бои с российской армией не много, а точнее никого, кроме отдельных личностей. Поэтому Зеленский и внушает постоянно украинскому народу о том, что весь мир их готов поддержать", - сказал депутат.