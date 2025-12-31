Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали слова Зеленского о миротворцах лукавством - РИА Новости, 31.12.2025
01:11 31.12.2025
В Госдуме назвали слова Зеленского о миротворцах лукавством
В Госдуме назвали слова Зеленского о миротворцах лукавством - РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме назвали слова Зеленского о миротворцах лукавством
Заявление Владимира Зеленского о присутствии западных войск на территории Украины как гарантии безопасности является лукавством и на практике приведет к еще... РИА Новости, 31.12.2025
В Госдуме назвали слова Зеленского о миротворцах лукавством

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек – РИА Новости. Заявление Владимира Зеленского о присутствии западных войск на территории Украины как гарантии безопасности является лукавством и на практике приведет к еще большей эскалации конфликта, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
Ранее Зеленский заявил, что в рамках гарантий безопасности хочет видеть на Украине вооруженные силы западных стран, в то время как Россия неоднократно заявляла, что считает недопустимым размещение иностранных воинских контингентов на украинской территории.
"Зеленский лукавит и врет. Ввод западных войск на Украину будет означать не гарантии безопасности, а еще более яростное продолжение вооруженного конфликта. В украинском конфликте единственный миротворец - это российская армия", - сказал Белик.
По его словам, Зеленский с какой-то умопомешательной настойчивостью требует от России того, на что она никогда не согласится.
"Такое ощущение, что Зеленский либо не в здравом уме, либо это такая уловка, чтобы любым способом сорвать переговоры. Да и если говорить честно, то желающих войти на Украину и ввязаться в бои с российской армией не много, а точнее никого, кроме отдельных личностей. Поэтому Зеленский и внушает постоянно украинскому народу о том, что весь мир их готов поддержать", - сказал депутат.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Заголовок открываемого материала