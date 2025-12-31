В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Воздушная тревога звучит в пяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, сирены воздушной тревоги звучат в Сумской и Черниговской областях Украины около часа, в то время как в части Киевской, Одесской и Николаевской областях сирены звучат от нескольких до 20 минут.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
