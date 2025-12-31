Рейтинг@Mail.ru
США и Европа обсудили поддержку постконфликтной Украины, заявил Уиткофф - РИА Новости, 31.12.2025
20:47 31.12.2025 (обновлено: 21:06 31.12.2025)
США и Европа обсудили поддержку постконфликтной Украины, заявил Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в среду обсудил с европейскими странами пакет мер по поддержке постконфликтного "процветания" Украины. РИА Новости, 31.12.2025
США и Европа обсудили поддержку постконфликтной Украины, заявил Уиткофф

Уиткофф: США и Европа обсудили пакет мер по поддержке постконфликтной Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США Стивен Уиткофф
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в среду обсудил с европейскими странами пакет мер по поддержке постконфликтного "процветания" Украины.
Как в среду сообщил советник президента США Дональда Трампа, в разговоре принял участие госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, советник президента Франции Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтер Заутер.
"Мы также обсудили пакет мер по обеспечению процветания Украины: как продолжить определение, уточнение и продвижение этих концепций, чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветать после окончания войны. Было обсуждено множество дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году", - говорится в заявлении Уиткоффа.
Спецпосланик президента США Стивен Уиткофф - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Уиткофф провел с европейскими странами переговоры по Украине
Вчера, 20:45
 
