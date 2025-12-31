США и Европа обсудили поддержку постконфликтной Украины, заявил Уиткофф

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в среду обсудил с европейскими странами пакет мер по поддержке постконфликтного "процветания" Украины.
Как в среду сообщил советник президента США Дональда Трампа, в разговоре принял участие госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, зять Трампа, предприниматель Джаред Кушнер, советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл, советник президента Франции Эммануэль Бонн, секретарь совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров и советник канцлера Германии по вопросам внешней политики и политики безопасности Гюнтер Заутер.
"Мы также обсудили пакет мер по обеспечению процветания Украины: как продолжить определение, уточнение и продвижение этих концепций, чтобы Украина могла быть успешной, устойчивой и по-настоящему процветать после окончания войны. Было обсуждено множество дополнительных деталей, и мы продолжим эту важную работу и координацию в новом году", - говорится в заявлении Уиткоффа.