https://ria.ru/20251231/tusk-2065857632.html
Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в Польше
Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в Польше - РИА Новости, 31.12.2025
Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в стране. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:35:00+03:00
2025-12-31T16:35:00+03:00
2025-12-31T16:35:00+03:00
в мире
польша
дональд туск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_0:0:2412:1357_1920x0_80_0_0_505808aba52aaf25251e78ddb324e713.jpg
https://ria.ru/20251230/turtsiya-2065780736.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040878185_268:0:2412:1608_1920x0_80_0_0_bbe0e57be07a809c78f564d049291f76.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в Польше
Премьер Польши Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов