Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в Польше
16:35 31.12.2025
Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в Польше
Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в стране.
в мире, польша, дональд туск
В мире, Польша, Дональд Туск
Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в Польше

Премьер Польши Туск созвал антикризисный штаб из-за сильных снегопадов

Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Chancellery of the Prime Minister of Poland
Премьер-министр Польши Дональд Туск на экстренном заседании правительства. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 дек - РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск созывает антикризисный штаб из-за сильных снегопадов в стране.
Практически на всей территории Польши несколько дней подряд наблюдаются сильные снегопады, а также низкие температуры воздуха и сильный ветер. Время от времени наблюдаются заторы на дорогах, на западе страны возникла опасность подтоплений.
"Я постоянно получаю информацию от служб и министров о ситуации на дорогах, железных дорогах, в аэропортах и районах, подверженных риску наводнений. В 16.00 (18.00 мск - ред.) я буду принимать участие в заседании кризисного штаба", - написал Туск на платформе Х.
Самолеты Turkish Airlines - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Turkish Airlines отменила более 60 рейсов из-за снегопада
30 декабря 2025, 22:58
 
В мире, Польша, Дональд Туск
 
 
