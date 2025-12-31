https://ria.ru/20251231/turoperatory-2065819108.html
Российские туроператоры получили отсрочку по уплате взносов в ФПО
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Российские туроператоры получили отсрочку по уплате взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) в выездном туризме на три месяца – с января на апрель 2026 года, сообщила в среду пресс-служба кабмина.
«
"Для туроператоров в сфере выездного туризма продлен срок уплаты отчислений в фонд персональной ответственности. Подписанным распоряжением он перенесен с 15 января на 15 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.
Пресс-служба также указала, что решение направлено на поддержание финансовой устойчивости представителей туристической отрасли в условиях временных ограничений, вызванных геополитической ситуацией.
"Оно не повлияет на уровень защищенности прав туристов. Высвобождаемые средства будут в том числе использованы для возврата денежных средств туристам, оплатившим поездки в страны, в которых действуют ограничения из-за наличия угрозы безопасности", - подчеркнули там.
Летом правительство России
снизило размер отчислений в фонд персональной ответственности для российских туроператоров в сфере выездного туризма в 2025 году с 1% до 0,75% от общей цены турпродукта за 2024 год, а срок их уплаты продлило до 15 января 2026 года.