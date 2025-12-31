Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе при атаке БПЛА пострадали кадетский корпус, техникум и диспансер
15:32 31.12.2025
В Туапсе при атаке БПЛА пострадали кадетский корпус, техникум и диспансер
Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум получили повреждения в результате атаки БПЛА в Туапсе, сообщил глава... РИА Новости, 31.12.2025
туапсе, краснодарский край, сергей бойко, морской кадетский корпус, происшествия
Туапсе, Краснодарский край, Сергей Бойко, Морской кадетский корпус, Происшествия
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум получили повреждения в результате атаки БПЛА в Туапсе, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Ночью в среду оперштаб Краснодарского края сообщал, что повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту Туапсе. В результате атаки беспилотников пострадали два человека.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека
Вчера, 04:42
"В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА... На пострадавшие социальные объекты: морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах - кровля", - написал Бойко в Telegram-канале.
Глава Туапсинского муниципального округа добавил, что бригады коммунальщиков с утра работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской улице продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы.
Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали, отметил Бойко.
"Далее также проверю обстановку в северных поселениях. Здесь из-за снегопада есть аварии на электросетях. Нужно как можно быстрее восстановить электричество", - заключил он.
Последсвия атаки ВСУ по Амвросиевке в ДНР. 29 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Три человека пострадали при атаке украинского БПЛА по ДНР
29 декабря 2025, 19:01
 
ТуапсеКраснодарский крайСергей БойкоМорской кадетский корпусПроисшествия
 
 
