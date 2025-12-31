В Туапсе при атаке БПЛА пострадали кадетский корпус, техникум и диспансер

МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и гидрометеорологический техникум получили повреждения в результате атаки БПЛА в Туапсе, сообщил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко.
Ночью в среду оперштаб Краснодарского края сообщал, что повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту Туапсе. В результате атаки беспилотников пострадали два человека.
"В Туапсе ликвидируют последствия атаки БПЛА... На пострадавшие социальные объекты: морской кадетский корпус, психоневрологический диспансер и Туапсинский гидрометеорологический техникум будут направлены муниципальные комиссии для оценки ущерба. Там повреждено остекление, а в нескольких местах - кровля", - написал Бойко в Telegram-канале.
Глава Туапсинского муниципального округа добавил, что бригады коммунальщиков с утра работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской улице продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы.
Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали, отметил Бойко.
"Далее также проверю обстановку в северных поселениях. Здесь из-за снегопада есть аварии на электросетях. Нужно как можно быстрее восстановить электричество", - заключил он.
