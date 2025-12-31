В Туапсе при атаке БПЛА пострадали кадетский корпус, техникум и диспансер

Глава Туапсинского муниципального округа добавил, что бригады коммунальщиков с утра работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры. На улице Маяковского восстановили газовую трубу, на Рабфаковской улице продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку газовой трубы.

Муниципальные комиссии также обходят дома и квартиры, которые пострадали, отметил Бойко.

"Далее также проверю обстановку в северных поселениях. Здесь из-за снегопада есть аварии на электросетях. Нужно как можно быстрее восстановить электричество", - заключил он.