При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
04:42 31.12.2025 (обновлено: 09:32 31.12.2025)
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека - РИА Новости, 31.12.2025
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека
При налете дронов на Туапсе пострадали два человека, передает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 31.12.2025
специальная военная операция на украине
краснодарский край
туапсе
вооруженные силы украины
россия
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
туапсе
россия
краснодарский край, туапсе, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Туапсе, Вооруженные силы Украины, Россия

При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека

Туапсе. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. При налете дронов на Туапсе пострадали два человека, передает оперативный штаб Краснодарского края.
"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в его Telegram-канале.
В четырех многоквартирных домах и одном частном повредилось остекление, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении.
На одном из причалов оперативно ликвидировали возгорание. На территории НПЗ также потушили пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров.
По данным Минобороны, ночью над Кубанью сбили пять украинских дронов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
