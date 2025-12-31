https://ria.ru/20251231/tuapse-2065814854.html
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека - РИА Новости, 31.12.2025
При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека
При налете дронов на Туапсе пострадали два человека, передает оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T04:42:00+03:00
2025-12-31T04:42:00+03:00
2025-12-31T09:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
краснодарский край
туапсе
вооруженные силы украины
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_a14d29720197cc4a2d0b7be120abee2e.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
краснодарский край
туапсе
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27512/07/275120738_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_07e1c92bb362dff0b18edd30dcff6c45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, туапсе, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Туапсе, Вооруженные силы Украины, Россия
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости.
При налете дронов на Туапсе пострадали два человека, передает
оперативный штаб Краснодарского края.
«
"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в его Telegram-канале.
В четырех многоквартирных домах и одном частном повредилось остекление, муниципалитет окажет жителям помощь в восстановлении.
На одном из причалов оперативно ликвидировали возгорание. На территории НПЗ также потушили пожар, площадь которого составила 300 квадратных метров.
По данным Минобороны, ночью над Кубанью сбили пять украинских дронов.
В ответ на атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.