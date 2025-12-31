При атаке БПЛА в Туапсе пострадали два человека

"В результате атаки БПЛА в Туапсе пострадали два человека, повреждения получили пять домов, один из причалов в порту и оборудование на НПЗ. Пострадавших госпитализировали, угрозы жизни нет, медики оказывают всю необходимую помощь", — говорится в его Telegram-канале.