Рейтинг@Mail.ru
В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены два объекта - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:35 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/tuapse-2065793600.html
В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены два объекта
В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены два объекта - РИА Новости, 31.12.2025
В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены два объекта
Газовая труба в жилом секторе и причал в порту Туапсе повреждены из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T02:35:00+03:00
2025-12-31T02:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
туапсе
краснодарский край
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39667/02/396670216_0:105:3184:1896_1920x0_80_0_0_13eb6785550d6389a3577a53b96c4064.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
туапсе
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39667/02/396670216_259:0:2926:2000_1920x0_80_0_0_22d457375375e91a2ef32610f2b40611.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
туапсе, краснодарский край, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Туапсе, Краснодарский край, Происшествия
В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены два объекта

В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба и причал

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкГород Туапсе
Город Туапсе - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в медиабанк
Город Туапсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Газовая труба в жилом секторе и причал в порту Туапсе повреждены из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены газовая труба в жилом секторе и причал в порту. По предварительной информации, пострадавших нет", - говорится в Telegram-канале оперштаба.
Отмечается, что аварийные бригады выехали для устранения повреждений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТуапсеКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала