В Туапсе из-за атаки БПЛА повреждены два объекта

Газовая труба в жилом секторе и причал в порту Туапсе повреждены из-за атаки БПЛА, предварительно, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского... РИА Новости, 31.12.2025
