В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.12.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Оренбургской области, сообщил губернатор Евгений Солнцев. РИА Новости, 31.12.2025
В Оренбургской области объявили опасность атаки беспилотников
