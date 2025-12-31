Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года

Как отмечает Блумберг, за уходящий 2025 год состояние семьи выросло на 282 миллиона долларов, достигнув 6,8 миллиарда. Существенный вклад в прирост капитала внес мемкоин главы Белого дома: он принес Трампам более 200 миллионов долларов.

Ранее Трамп запустил собственную криптовалюту - "мемкоин" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.