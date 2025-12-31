Рейтинг@Mail.ru
Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года - РИА Новости, 31.12.2025
19:15 31.12.2025
Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года
Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года - РИА Новости, 31.12.2025
Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года
Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, достигнув 6,8 миллиарда долларов, передает агентство... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
илон маск
джо байден
oracle corporation
сша
в мире, сша, дональд трамп, илон маск, джо байден, oracle corporation
В мире, США, Дональд Трамп, Илон Маск, Джо Байден, Oracle Corporation
Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года

Bloomberg: состояние Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года

Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне
Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© РИА Новости / Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Состояние президента США Дональда Трампа и его семьи выросло примерно на 70% менее чем за полтора года, достигнув 6,8 миллиарда долларов, передает агентство Блумберг со ссылкой на свой индекс миллиардеров.
"За последние 15 месяцев состояние семьи (Трампов - ред.) выросло примерно на 70% даже после недавнего снижения", - говорится в материале агентства.
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
500 богатейших людей мира разбогатели на 2,2 триллиона долларов в 2025 году
Вчера, 18:55
Как отмечает Блумберг, за уходящий 2025 год состояние семьи выросло на 282 миллиона долларов, достигнув 6,8 миллиарда. Существенный вклад в прирост капитала внес мемкоин главы Белого дома: он принес Трампам более 200 миллионов долларов.
Агентство включило семью Трампов в список крупнейших победителей уходящего года. Кроме них там также фигурируют председатель совета директоров компании Oracle Ларри Эллисон, предприниматель Илон Маск и австралийский магнат Джина Райнхарт.
Ранее Трамп запустил собственную криптовалюту - "мемкоин" OFFICIAL TRUMP. По данным криптобирж, менее чем за сутки после запуска криптовалюта Трампа выросла в цене в четыре раза, а общий объем торгов превысил 10 миллиардов долларов.
Сам Трамп неоднократно высказывался в поддержку цифровых валют. Еще до своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года республиканец пообещал превратить Соединенные Штаты в "мировую столицу" криптовалют. В июле он объявил о намерении создать национальный стратегический резерв биткоинов в случае победы на выборах, а также стал первым в истории США экс-президентом, расплатившимся биткоинами во время одного из своих предвыборных мероприятий.
Стоимость биткоина в течение месяца после победы Трампа обновила исторический максимум, превысив на бирже отметку в 108 тысяч долларов. В начале декабря 2024 года Трамп заявил, что номинирует Пола Аткинса на пост главы Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Ожидается, что он сделает политику регулятора более дружелюбной по отношению к криптовалютам в сравнении с администрацией экс-президента Джо Байдена.
Баннер с логотипом Forbes - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
Forbes назвал самых молодых миллиардеров
29 декабря 2025, 20:22
 
В миреСШАДональд ТрампИлон МаскДжо БайденOracle Corporation
 
 
