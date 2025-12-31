https://ria.ru/20251231/tramp-2065889858.html
Трамп заявил, что США установили мировой рекорд в привлеченных инвестициях
Трамп заявил, что США установили мировой рекорд в привлеченных инвестициях - РИА Новости, 31.12.2025
Трамп заявил, что США установили мировой рекорд в привлеченных инвестициях
Президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна поставила мировой рекорд в привлеченных инвестициях в свою экономику благодаря введенным им торговым... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T23:29:00+03:00
2025-12-31T23:29:00+03:00
2025-12-31T23:29:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20251231/trampy-2065875014.html
https://ria.ru/20250901/tramp-2038750517.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США установили мировой рекорд в привлеченных инвестициях
Трамп заявил, что США поставили рекорд в привлеченных инвестициях из-за пошлин
ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна поставила мировой рекорд в привлеченных инвестициях в свою экономику благодаря введенным им торговым пошлинам.
"Соединенные Штаты установили мировой рекорд по объему инвестиций, привлекаемых в страну, и эта сумма на триллионы долларов превышает показатель Китая
, занимающего второе место. Это стало возможным исключительно благодаря таможенным пошлинам и тому факту, что при производстве продукции в США
никаких пошлин не взимается", - написал Трамп
в своей соцсети Truth Social.
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть госдолг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
В то же время критики его торговой политики говорят о том, что введенные им пошлины провоцируют дальнейшую инфляцию в США и оказывают давление на конечных потребителей, которым Трамп обещал снижение цен.