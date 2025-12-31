Рейтинг@Mail.ru
23:29 31.12.2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
в мире, сша, китай, дональд трамп
В мире, США, Китай, Дональд Трамп
Трамп заявил, что США установили мировой рекорд в привлеченных инвестициях

Трамп заявил, что США поставили рекорд в привлеченных инвестициях из-за пошлин

ВАШИНГТОН, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна поставила мировой рекорд в привлеченных инвестициях в свою экономику благодаря введенным им торговым пошлинам.
"Соединенные Штаты установили мировой рекорд по объему инвестиций, привлекаемых в страну, и эта сумма на триллионы долларов превышает показатель Китая, занимающего второе место. Это стало возможным исключительно благодаря таможенным пошлинам и тому факту, что при производстве продукции в США никаких пошлин не взимается", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года
Вчера, 19:15
Трамп 9 ноября отметил важное значение пошлин, введенных на иностранные товары, указав, что они улучшили уровень инфляции в стране и привели к рекордным ценам американских акций на фондовом рынке. Он также раскритиковал противников тарифной политики, подчеркнув, что Штаты получают триллионы долларов от пошлин, что поможет закрыть госдолг страны в 37 триллионов долларов. Кроме того, американский лидер пообещал выплатить американцам, кроме тех, у кого высокие доходы, дивиденды в 2 тысячи долларов на человека на фоне поступлений от тарифов.
В то же время критики его торговой политики говорят о том, что введенные им пошлины провоцируют дальнейшую инфляцию в США и оказывают давление на конечных потребителей, которым Трамп обещал снижение цен.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.09.2025
США станут страной третьего мира, если отменят пошлины, заявил Трамп
1 сентября 2025, 06:09
 
