Рейтинг@Mail.ru
Турчанка пытается через суды доказать, что Трамп ее отец - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:03 31.12.2025 (обновлено: 20:20 31.12.2025)
https://ria.ru/20251231/tramp-2065878419.html
Турчанка пытается через суды доказать, что Трамп ее отец
Турчанка пытается через суды доказать, что Трамп ее отец - РИА Новости, 31.12.2025
Турчанка пытается через суды доказать, что Трамп ее отец
Жительница столицы Турции Неджла Озмен пытается через суды доказать, что ее отцом является президент США Дональд Трамп, женщина требует провести ДНК-тест,... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T20:03:00+03:00
2025-12-31T20:20:00+03:00
в мире
сша
анкара (провинция)
турция
дональд трамп
софия (королева испании)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065879753_0:0:1535:863_1920x0_80_0_0_c16f5ec209fefe151f3997bdbb059fbd.jpg
https://ria.ru/20251231/trampy-2065875014.html
https://ria.ru/20251231/tramp-2065840582.html
сша
анкара (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1f/2065879753_192:0:1343:863_1920x0_80_0_0_cb6eb27f47c8e8c76df6eaf90872c60f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, анкара (провинция), турция, дональд трамп, софия (королева испании)
В мире, США, Анкара (провинция), Турция, Дональд Трамп, София (королева Испании)

Турчанка пытается через суды доказать, что Трамп ее отец

© IHAЖительница Анкары Неджла Озмен. Кадр видео
Жительница Анкары Неджла Озмен. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© IHA
Жительница Анкары Неджла Озмен. Кадр видео
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 31 дек - РИА Новости. Жительница столицы Турции Неджла Озмен пытается через суды доказать, что ее отцом является президент США Дональд Трамп, женщина требует провести ДНК-тест, сообщило агентство DHA.
Озмен подала иск об установлении отцовства в семейный суд Анкары в сентябре. 55-летняя женщина рассказала, что, согласно записям в реестре, ее родителями являются Саты и Дурсун Озмен, скончавшиеся соответственно в 2017 и 2019 году.
Парад в честь инаугурации президента США Дональда Трампа в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Состояние семьи Трампов выросло примерно на 70% менее чем за полтора года
Вчера, 19:15
При этом биологической матерью Озмен считает некую гражданку США Софию. По ее мнению, Саты Озмен родила мертвого ребенка, а София, "беременная от Трампа" и рожавшая в той же больнице, отдала семье Озмен своего новорожденного.
"Моя приемная мать увидела в 2017 году в новостях Трампа, показала на него и сказала – "вот твой отец!".... Не знаю, насколько это правда. Я хочу узнать, является ли он мне отцом. Не хочу создавать для него каких-либо проблем, случайно или сознательно. Хочу, чтобы он пообщался со мной, и, если он согласится, провести ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь", - рассказала женщина агентству.
Озмен уверена, что Трамп хороший отец и не отвергнет ее.
Суд в Анкаре в октябре отклонил иск Озмен, в том числе из-за отсутствия каких-либо доказательств и не соответствия иска требованиям суда. Озмен не сдается и намерена подать апелляцию, также она обратилась в посольство США и американские суды.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина
Вчера, 14:18
 
В миреСШААнкара (провинция)ТурцияДональд ТрампСофия (королева Испании)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала