Турчанка пытается через суды доказать, что Трамп ее отец
2025-12-31T20:03:00+03:00
СТАМБУЛ, 31 дек - РИА Новости.
Жительница столицы Турции Неджла Озмен пытается через суды доказать, что ее отцом является президент США Дональд Трамп, женщина требует провести ДНК-тест, сообщило агентство DHA
.
Озмен подала иск об установлении отцовства в семейный суд Анкары
в сентябре. 55-летняя женщина рассказала, что, согласно записям в реестре, ее родителями являются Саты и Дурсун Озмен, скончавшиеся соответственно в 2017 и 2019 году.
При этом биологической матерью Озмен считает некую гражданку США Софию
. По ее мнению, Саты Озмен родила мертвого ребенка, а София
, "беременная от Трампа
" и рожавшая в той же больнице, отдала семье Озмен своего новорожденного.
"Моя приемная мать увидела в 2017 году в новостях Трампа, показала на него и сказала – "вот твой отец!".... Не знаю, насколько это правда. Я хочу узнать, является ли он мне отцом. Не хочу создавать для него каких-либо проблем, случайно или сознательно. Хочу, чтобы он пообщался со мной, и, если он согласится, провести ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь", - рассказала женщина агентству.
Озмен уверена, что Трамп хороший отец и не отвергнет ее.
Суд в Анкаре в октябре отклонил иск Озмен, в том числе из-за отсутствия каких-либо доказательств и не соответствия иска требованиям суда. Озмен не сдается и намерена подать апелляцию, также она обратилась в посольство США и американские суды.