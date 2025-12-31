Турчанка пытается через суды доказать, что Трамп ее отец

"Моя приемная мать увидела в 2017 году в новостях Трампа, показала на него и сказала – "вот твой отец!".... Не знаю, насколько это правда. Я хочу узнать, является ли он мне отцом. Не хочу создавать для него каких-либо проблем, случайно или сознательно. Хочу, чтобы он пообщался со мной, и, если он согласится, провести ДНК-тест, чтобы доказать родственную связь", - рассказала женщина агентству.