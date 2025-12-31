https://ria.ru/20251231/tramp-2065863973.html
СМИ: Трамп до победы на выборах думал о полезных ископаемых на Украине
СМИ: Трамп до победы на выборах думал о полезных ископаемых на Украине
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность думал о полезных ископаемых на Украине и впоследствии, вступив на пост главы страны, подписал соответствующий договор с Владимиром Зеленским, сообщает американская газета New York Times
.
Как сообщает издание, сенатор США
Линдси Грэм*, вернувшись с Украины
, показал Трампу
карту с минеральными богатствами страны. Это случилось во времена предвыборной кампании Трампа.
"Хочу половину", - заявил Трамп Грэму*, имея ввиду минеральные ресурсы Украины.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
* Внесен в список террористов и экстремистов