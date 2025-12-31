Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп до победы на выборах думал о полезных ископаемых на Украине - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/tramp-2065863973.html
СМИ: Трамп до победы на выборах думал о полезных ископаемых на Украине
СМИ: Трамп до победы на выборах думал о полезных ископаемых на Украине - РИА Новости, 31.12.2025
СМИ: Трамп до победы на выборах думал о полезных ископаемых на Украине
Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность думал о полезных ископаемых на Украине и впоследствии, вступив на пост главы страны, подписал... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T17:13:00+03:00
2025-12-31T17:13:00+03:00
в мире
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4d6c595e7486db954f20250e93e27fed.jpg
https://ria.ru/20251231/tramp-2065855286.html
https://ria.ru/20251230/tramp-2065781015.html
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1d/2065307667_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b59ffe395ca748741b89e861012cd50c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
СМИ: Трамп до победы на выборах думал о полезных ископаемых на Украине

NYT: Трамп еще до вступления в должность думал о полезных ископаемых на Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность думал о полезных ископаемых на Украине и впоследствии, вступив на пост главы страны, подписал соответствующий договор с Владимиром Зеленским, сообщает американская газета New York Times.
Как сообщает издание, сенатор США Линдси Грэм*, вернувшись с Украины, показал Трампу карту с минеральными богатствами страны. Это случилось во времена предвыборной кампании Трампа.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол
Вчера, 16:17
"Хочу половину", - заявил Трамп Грэму*, имея ввиду минеральные ресурсы Украины.
США и Украина 30 апреля заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Документ также предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд.
В середине июля кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
* Внесен в список террористов и экстремистов
Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Евролидеры посоветовали Зеленскому быть осторожным с Трампом, пишут СМИ
30 декабря 2025, 23:03
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала