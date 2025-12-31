https://ria.ru/20251231/tramp-2065856588.html
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2025
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит Израилю снова атаковать палестинское движение ХАМАС, РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:25:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ
Axios: Трамп может позволить Нетаньяху вновь атаковать ХАМАС