Рейтинг@Mail.ru
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:25 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/tramp-2065856588.html
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ - РИА Новости, 31.12.2025
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ
Президент США Дональд Трамп пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит Израилю снова атаковать палестинское движение ХАМАС, РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:25:00+03:00
2025-12-31T16:25:00+03:00
в мире
израиль
сша
дональд трамп
биньямин нетаньяху
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065588325_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6391bec1715c0d552f4e7e7e055f773.jpg
https://ria.ru/20251231/netanjahu-2065796668.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065588325_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ed5f3d0bd66e5fc127a41958e52ca0df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, дональд трамп, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, США, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Трамп может позволить Израилю снова атаковать ХАМАС, пишут СМИ

Axios: Трамп может позволить Нетаньяху вновь атаковать ХАМАС

© Getty Images / Joe RaedleПрезидент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© Getty Images / Joe Raedle
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго во Флориде
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп пообещал израильскому премьеру Биньямину Нетаньяху в ходе встречи, что позволит Израилю снова атаковать палестинское движение ХАМАС, если оно не выполнит ранее достигнутое соглашение и не начнет разоружаться, сообщает портал Axios со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
"Трамп пообещал Нетаньяху, что (в случае - ред.) если ХАМАС не выполнит соглашение и не начнет разоружаться, он позволит Израилю предпринять военные действия против (движения - ред.)", - пишет портал.
По данным портала, ожидается, что Трамп объявит в январе 2026 года о переходе ко второму этапу сделки о прекращении огня в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
Нетаньяху призвал дать ХАМАС шанс разоружиться самостоятельно
Вчера, 03:20
 
В миреИзраильСШАДональд ТрампБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала