Рейтинг@Mail.ru
Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 31.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:17 31.12.2025
https://ria.ru/20251231/tramp-2065855286.html
Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол
Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол - РИА Новости, 31.12.2025
Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол
Президент США Дональда Трамп и его администрация усердно работают над урегулированием конфликта на Украине, поощряя диалог и поиск путей достижения мира, заявил РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T16:17:00+03:00
2025-12-31T16:17:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
мирный план сша по украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_511:607:3072:2048_1920x0_80_0_0_9d3d85c79a20d0519db715deab84f2a3.jpg
https://ria.ru/20251231/tramp-2065840582.html
https://ria.ru/20251231/tramp-2065826880.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062306212_703:521:2739:2048_1920x0_80_0_0_42433ac388f5d86afe416e0d03ab9eea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Мирный план США по Украине
Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол

Дайкхаус: Трамп усердно трудится над урегулированием конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп и его администрация усердно работают над урегулированием конфликта на Украине, поощряя диалог и поиск путей достижения мира, заявил временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус.
"Президент Дональд Трамп последовательно подчеркивает важность прекращения российско-украинской войны. Его администрация усердно работает над поощрением диалога и действий в поисках путей к миру, который соблюдал бы суверенитет стран и при этом ставил бы во главу угла безопасность и стабильность в регионе", - сказал он в новогоднем видеообращении, размещенном в Telegram-канале американского посольства.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
NYT: Трамп заподозрил, что переоценил свою способность очаровать Путина
Вчера, 14:18
Как отметил дипломат, усилия Трампа по украинскому урегулированию заложили основу для продолжающихся переговоров. При этом Дайкхаус подчеркнул, что, несмотря на сложности последних лет, конфликты не должны определять будущее, а наступление нового года дает возможность стремиться к миру.
"Последние годы принесли трудности, потери и разногласия. Однако история учит нас, что конфликты не должны определять будущее, если только мы сами этого не допустим. Наступление нового года дает возможность двигаться вперед, стремиться к миру, как к общей ответственности и общему благу", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.12.2025
В США раскрыли, как Трамп назвал Россию в частном разговоре
Вчера, 12:03
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампМирный план США по Украине
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала