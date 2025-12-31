Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол

МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп и его администрация усердно работают над урегулированием конфликта на Украине, поощряя диалог и поиск путей достижения мира, заявил временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус.

"Президент Дональд Трамп последовательно подчеркивает важность прекращения российско-украинской войны. Его администрация усердно работает над поощрением диалога и действий в поисках путей к миру, который соблюдал бы суверенитет стран и при этом ставил бы во главу угла безопасность и стабильность в регионе", - сказал он в новогоднем видеообращении, размещенном в Telegram-канале американского посольства.

Как отметил дипломат, усилия Трампа по украинскому урегулированию заложили основу для продолжающихся переговоров. При этом Дайкхаус подчеркнул, что, несмотря на сложности последних лет, конфликты не должны определять будущее, а наступление нового года дает возможность стремиться к миру.