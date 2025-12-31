https://ria.ru/20251231/tramp-2065855286.html
Трамп трудится над урегулированием конфликта на Украине, заявил посол
Президент США Дональда Трамп и его администрация усердно работают над урегулированием конфликта на Украине, поощряя диалог и поиск путей достижения мира, заявил РИА Новости, 31.12.2025
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, мирный план сша по украине
МОСКВА, 31 дек – РИА Новости. Президент США Дональда Трамп и его администрация усердно работают над урегулированием конфликта на Украине, поощряя диалог и поиск путей достижения мира, заявил временный поверенный в делах США в России Дуглас Дайкхаус.
"Президент Дональд Трамп
последовательно подчеркивает важность прекращения российско-украинской войны. Его администрация усердно работает над поощрением диалога и действий в поисках путей к миру, который соблюдал бы суверенитет стран и при этом ставил бы во главу угла безопасность и стабильность в регионе", - сказал он в новогоднем видеообращении, размещенном в Telegram-канале американского посольства.
Как отметил дипломат, усилия Трампа по украинскому урегулированию заложили основу для продолжающихся переговоров. При этом Дайкхаус подчеркнул, что, несмотря на сложности последних лет, конфликты не должны определять будущее, а наступление нового года дает возможность стремиться к миру.
"Последние годы принесли трудности, потери и разногласия. Однако история учит нас, что конфликты не должны определять будущее, если только мы сами этого не допустим. Наступление нового года дает возможность двигаться вперед, стремиться к миру, как к общей ответственности и общему благу", - сказал он.