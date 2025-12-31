https://ria.ru/20251231/tramp-2065844174.html
Трамп оценил парад Победы в Москве
Трамп оценил парад Победы в Москве - РИА Новости, 31.12.2025
Трамп оценил парад Победы в Москве
Президент США Дональд Трамп, увидев кадры парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, заявил, что Россия выглядит непобедимой. РИА Новости, 31.12.2025
Трамп оценил парад Победы в Москве
Трамп о параде Победы в Москве: они выглядят непобедимыми