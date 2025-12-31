https://ria.ru/20251231/tramp-2065831782.html
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском - РИА Новости, 31.12.2025
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском
Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога "идиотом" после того, как тот заявил в разговоре с американским лидером, что считает... РИА Новости, 31.12.2025
2025-12-31T12:45:00+03:00
2025-12-31T12:45:00+03:00
2025-12-31T16:21:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
https://ria.ru/20250321/razgovor-2006589049.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском
NYT: Трамп назвал спецпосланника идиотом после восхищенных слов о Зеленском