NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском
12:45 31.12.2025 (обновлено: 16:21 31.12.2025)
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском - РИА Новости, 31.12.2025
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском
Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога "идиотом" после того, как тот заявил в разговоре с американским лидером, что считает... РИА Новости, 31.12.2025
в мире
сша
дональд трамп
кит келлог
владимир зеленский
сша
в мире, сша, дональд трамп, кит келлог, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Кит Келлог, Владимир Зеленский
NYT: Трамп назвал спецпосланника Келлога идиотом после слов о Зеленском

NYT: Трамп назвал спецпосланника идиотом после восхищенных слов о Зеленском

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал своего спецпосланника Кита Келлога "идиотом" после того, как тот заявил в разговоре с американским лидером, что считает Владимира Зеленского "отважным".
Отмечается, что вскоре после Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Келлог в разговоре с Трампом заявил, что считает Зеленского "отважным" и "сражающимся".
"Он идиот", — приводит газета слова, которые сказал Трамп своим советникам после разговора с Келлогом.
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Келлог раскрыл важную деталь разговора Трампа с Зеленским
21 марта 2025, 21:10
 
В миреСШАДональд ТрампКит КеллогВладимир Зеленский
 
 
